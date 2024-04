Wake me up with… coffee no coffee

Kaffee ist neben Wasser sicher eines der beliebtesten Getränke des Landes

Egal ob als Muntermacher am Morgen, zur Überwindung für das Mittagstief oder einfach um wieder in Schwung zu kommen – eine gute Tasse Kaffee darf bei den meisten Menschen nicht fehlen. Blue Farm bringt mit dem Cappuccino und dem Chagaccino gleich zwei Möglichkeiten, Kaffeegenuss mit und ohne Koffein-Kick zu geniessen. Die All-In-One-Drinks sind schnell und frisch zubereitet und auch für unterwegs eine perfekte Lösung, um auf den leckeren Kaffee(Alternative)-Genuss nicht zu verzichten. Perfekt für jeden (Hafer-)Milchschaum ist die Barista Oat Base, die durch ihre traumhafte Schäumbarkeit überzeugt. Alle Produkte sind 100% pflanzlich, glutenfrei und bio (mit Bio-Hafer aus Europa).

Blue Farm Cappuccino

Nachhaltig produzierter Premium-Kaffee kombiniert mit der herrlich-fluffigen Blue Farm Barista Oat Base versorgt uns ab jetzt immer und überall mit dem perfekten Cappuccino-Moment. Der All-In-One Blue Farm Cappuccino wurde in Kooperation mit dem Hamburger Startup BLÆK kreiert, lässt sich im Handumdrehen zubereiten und schmeckt so lecker, als wäre er direkt von unserem Lieblingscafé um die Ecke. Dabei kommt er ganz ohne Zuckerzusatz, künstliche Aromen oder Öle aus und verbindet nur beste Zutaten zu einem einzigartigen Cappuccino-Genuss. Einfach heisses Wasser hinzufügen, gut umrühren, shaken oder in den Milchschaumschäumer geben und den unverwechselbaren Kaffee-Geschmack erleben.

Die Mushroom-Coffee-Alternative: Blue Farm Chagaccino

Der Blue Farm Chagaccino ist dank des Vitalpilz Chaga die besondere Alternative zum klassischen Cappuccino. Der vielseitige Chaga Pilz hat seinen Ursprung in den nördlichsten Teilen Europas und man nennt ihn aufgrund seiner gesundheitsfördernden Eigenschaften auch „König der Vitalpilze“. Er soll z.B. das Immunsystem unterstützen, die Entgiftung des Körpers fördern und generell zum allgemeinen Wohlbefinden beitragen. Blue Farm kombiniert den natürlichen Kaffeeersatz Chaga jetzt mit einer einzigartigen Mischung aus Superfoods, reinen Bio-Zutaten, Vitaminen und der cremigen Haferbasis. Das bringt dem Chagaccino nicht nur höchste Qualität, sondern macht ihn auch unverwechselbar gut im Genuss.

Der perfekte (Hafer-)Milchschaum: Blue Farm Barista Oat Base

Drei Jahre saß Blue Farm an der perfekten Rezeptur und setzt die klassische (Hafer-)Milch in puncto Komfort, Geschmack und Nachhaltigkeit jetzt erneut auf das nächste Level. Die Blue Farm Barista Oat Base überzeugt nicht nur durch ihre traumhafte Schäumbarkeit und einfache Anwendung, sondern ist auch geschmacklich perfekt auf jede Art von Kaffee abgestimmt. Statt morgens extra Minuten für den Weg ins Café einzuplanen, um sich einen Caffè Latte, Cappuccino oder Espresso Macchiato zu holen, kann jetzt jede:r zu Hause Barista werden und Kaffeeträume ganz einfach in die Tasse bringen.

Über Blue Farm

Blue Farm entwickelt das Thema Milch radikal neu, mit pflanzlichen Produkten in Pulverform. Indem das Unternehmen buchstäblich auf Wasser verzichtet und nur die fermentierte Pflanzenbase verkauft, reduziert es den Fußabdruck des Produkts erheblich und kann mehrere Liter Pflanzenmilch frei von Zusätzen direkt in den Briefkasten an den Endkunden liefern. Das Team von Betriebswirten, Lebensmitteltechnikern und Marketeern setzt stark auf den Online-Vertrieb und ein praktisches Milch-Abo. Seit der Einführung Anfang 2021 wurde bereits Haferdrinkpulver für über 2.000.000 Liter Haferdrink verkauft. Die Oat Base Bio wurde von Peta mit dem Vegan Food Award als bester Pflanzendrink 2022 ausgezeichnet.

Die Blue Farm Produkte sind online unter bluefarm.co erhältlich und kosten ab 9,39 € (z.B. Oat Base Bio, ergibt 4 Liter Haferdrink).

Sie können einmalig oder im Abo gekauft werden. Spart Geld und gibt maximale Flexibilität, wann und wie oft geliefert wird.

Bild @Blue Farm

Quelle Sonja Berger

Public Relations