Mit ihrer Nachhaltigkeits-Challenge geht das Stuttgarter Kaffee-Start Up neue Wege

Kaffeesatz ist der neue Beauty- und Life-Allrounder – im Haushalt, Garten und bei der Beautyroutine. Vor einigen Wochen rief das Stuttgarter Kaffee-Start Up earlybird coffee zum Blick in den Kaffeesatz auf. Im Rahmen einer 7-tägigen Nachhaltigkeits-Challenge veröffentlichte earlybird coffee über die sozialen Medien jede Menge Ideen zur Verwendung von übrigem Kaffeesatz, die täglich gemeinsam mit der Community ausprobiert wurden.

„Kaffeesatz ist einfach viel zu schade, ihn einfach wegzuwerfen“, so die Geschäftsführer Merlin und Emanuel zur Motivation der Kreativ-Challenge, die ganz unter dem Motto „verwenden statt verschwenden“ stand.

Gerade in der aktuellen Zeit traf die Challenge auf eine hohe Resonanz. „Wir waren überwältigt von der Vielzahl an Teilnehmer:innen“, so Lisa Eppelmann, Marketingreferentin des Start Ups. Deutschlands Kaffee-Konsum hat ein Rekord-Hoch erreicht. Wie der Deutsche Kaffeeverband unlängst vermeldete, stieg der Pro Kopf-Verbrauch im zweiten Quartal 2022 auf durchschnittlich 3,8 Tassen pro Tag und Bundesbürger:in – 2021 waren es nur 3,6 Tassen. Gleichzeitig legen viele Wert auf einen nachhaltigeren Lebensstil und begrüßen Tipps zum Sparen. „Unser Ziel war es, Ideen und Inspirationen zu geben, die nicht nur leicht umzusetzen sind, sondern auch dazu führen, weniger wegzuwerfen bzw. neue Dinge gar nicht erst kaufen zu müssen. Das kam bei der Community sehr gut an.“

Auch das Start Up-Team von earlybird coffee hat alle veröffentlichten Tipps selbst ausprobiert und in Videos geteilt. „Obwohl wir ja viel mit Kaffee zu tun haben und uns auch einige Dinge, wie beispielsweise Kaffee zum Düngen von Pflanzen zu verwenden, nicht fremd waren, waren wir teilweise selbst erstaunt, wie gut Kaffee als Produkt in den verschiedensten Lebenslagen funktioniert. Besonders fasziniert hat uns der Hinweis, Kaffeesatz als Reiniger zum Schrubben von Töpfen zu verwenden. Das klappt wirklich gut! Die Körner im Kaffeesatz wirken ähnlich wie ein Scheuermittel. Nur benötigt man keine Chemie und schont die Umwelt, wenn man sie mit Kaffee reinigt.“

Interessant zu sehen war auch, dass sich Jung und Alt gleichermaßen an der Challenge beteiligt. „Wir konnten aus den Feedbacks erkennen, dass Nachhaltigkeit für die Menschen ein großes Thema ist, egal welcher Generation sie angehören.“ Die Community teilte dabei täglich ihre Erfahrungen sowie weitere Vorschläge, wie sie Kaffeesatz im Alltag verwenden. „Am beliebtesten waren die Beauty-Tipps“, so Lisa Eppelmann. „Sie erzielten am meisten Aufmerksamkeit.“ Besonders viel nachgefragt: die DIY-Tipps zu den Themen „Kaffeesatz gegen Augenringe“ und „Kaffeesatz für Haarwachstum“.

Damit all die wertvollen Tipps und Tricks nicht vergessen gehen und noch mehr Personen dazu inspirieren, Nachhaltigkeit ganz einfach in ihren Alltag zu integrieren, können diese im earlybird coffee-Blog nachgelesen werden. Beginnend mit einer Anleitung zum fachgerechten Trocknen von Kaffeesatz: https://earlybird-coffee.de/blogs/earlybird-blog/kaffeesatz-trocknen

Aufgrund des großen Erfolges laufen bei earlybird coffee schon jetzt die Planungen für eine weitere Challenge in naher Zukunft. Um noch mehr einfache und umsetzbare Ideen und Inspirationen zu geben, Nachhaltigkeit in den eigenen Alltag zu integrieren.

Bild Copyright earlybird coffee

Quelle Rosenheim Rocks