Katharina Schenk: Mit hajoona zum Erfolg im Network Marketing

Katharina Schenk spricht über die Bedeutung eines positiven Mindsets, die einzigartige Unterstützung von hajoona und ihre Vision für die Zukunft.

Stell dich doch kurz unseren Lesern vor!

Mein Name ist Katharina Schenk, bin 62 Jahre, seit fast 2 Jahren geschieden und habe 2 erwachsene Söhne. Ich wohne in einer schönen Wohnung in Kirchheim/Teck und habe meine 88-jährige Mutter zur Pflege zu mir aufgenommen – das ist nicht immer einfach. Außerdem bin ich als „Freie Trauerrednerin“ tätig und arbeite in Teilzeit als Alltagsbegleiter in einem Seniorenheim.

Bei hajoona habe ich das Level President erreicht.

Wie bist du zum Network Marketing gekommen?

Katharina Schenk: In meiner schwersten Phase während meiner Trennung war es ein wunderbarer Zufall, unsere die hajoona Gold Presidentin Dr. (Univ. Tainjin) Rita Frey kennenzulernen, die mir die hajoona Produkte vorstellte und ich mit ihnen meine Gesundheit unterstützen konnte. Auch half sie mir, mein Mindset zu verändern, denn ich hatte zu nichts mehr Lust und war nur noch negativ gestimmt. Mit viel Gefühl führte sie mich zurück in meine Stärke, und half mir mein Mindset ins Positive zu verändern. Ein positives Mindset….meiner Meinung nach das Allerwichtigste!!

Warum hast du dich für hajoona entschieden?

Katharina Schenk: Vor 5 Jahren habe ich mich für hajoona entschieden. Zu Beginn jedoch nur der Produkte wegen, da ich in einem sehr schlechten gesundheitlichen Zustand war: psychisch und körperlich krank und mit Medikamenten vollgestopft. Diese haben fast meine komplette Energie genommen und meinen Magen kaputt gemacht – geholfen haben sie jedoch nicht.

Erst als ich vor ca. 2 Jahren meine Kraft wiedergefunden hatte und mich wieder gesund fühlte, erst dann konnte ich auch das Network Marketing aufnehmen und mit dem hajoona Business beginnen. Es war jedoch bis dahin ein harter Weg, den ich erst einmal durchgehen musste. Mit der negativen Einstellung, dass alle anderen Schuld an meiner Misere sind, hätte ich kein Geschäft anfangen können.

Welche Produkte findet der Kunde bei hajoona?

Katharina Schenk: Meine Kunden sind begeistert von unseren Produkten, vor allem von dem Green Coffee „Balance“, dem Aronia-Granatapfel Best-in-one-daily „Vitality“ und der hochkarätigen Darmkur „Reset“. Das „Performance“ mit dem Vitalpilz Cordyzeps für die Ausdauer ist auch von großer Bedeutung.

Wie werden die Vertriebspartner von hajoona unterstützt? Welche Tools werden zur Verfügung gestellt?

Katharina Schenk: Die Unterstützung durch hajoona ist tatsächlich einzigartig. Durch unseren hauseigenen Campus, über den wir online, aber auch live alle wichtigen Informationen erhalten, sei es über die Produkte eine wunderbare Persönlichkeitsentwicklung oder die Möglichkeiten eines positiven Mindsets, was für mich sehr wichtig gewesen ist. Das Komplettpaket für eine Selbstständigkeit ist einzigartig. Der Campus liefert das Werkzeug in vielen Bereichen, um persönlich zu wachsen und gut aufgestellt zu sein. Es beantwortet alle auftretenden Fragen rund um die Produkte und das Business.

Wie wichtig sind Events, Workshops und Trainings für den Erfolg jedes Einzelnen?

Wenn man wie ich nie zuvor mit Network Marketing zu tun hatte und auch nicht aus der Gesundheitsbranche kommt, ist es meiner Meinung nach sehr wichtig, sich mit der wegweisenden „Erstlingsausstattung“ vertraut zu machen. Hat man dann erkannt, wie wertvoll es ist, sich die Infos aus den Events, Workshops und den Trainings zu holen, besucht man diese dann ganz automatisch.

Dabei freue ich mich ganz nebenbei, auch die anderen Teampartner und Office-Mitarbeiter wiederzusehen. Es ist eben eine ganz große Familie.

In welchen Ländern bist du aktiv?

Katharina Schenk: Natürlich bin ich in meinem Wohn-Land Deutschland aktiv, doch baue ich gerade auch ein Team in meiner Heimat Griechenland auf. Letztes Jahr war ich 6x in Athen und organisierte das erste griechische Businessmeeting überhaupt. Es fand im Mai 2022 statt, mitten in Athen. Es ist nicht einfach in einem Ort, an dem man niemanden kennt, ein Team aufzubauen. Doch jedes Mal, wenn ich in Athen war, lernte ich neue und sehr interessante Menschen kennen und konnte so mein Team langsam, aber sicher aufbauen. Die Menschen dort sind glücklich und dankbar für diese Chance, mit einem deutschen Unternehmen und mit diesen erstklassigen Produkten durchzustarten.

Wie wichtig ist die Familie für den Erfolg?

Katharina Schenk: Ich gehe allein meinen Weg, da meine beiden Jungs aus dem Haus sind. Jedoch glaube ich, es ist sinnvoller, dass die Familie einen unterstützt, als ständig mit Vorwürfen und Vorurteilen dem Network Marketing gegenüber konfrontiert zu werden. In jedem Fall sollte man als Teampartner sehr viel Klarheit in sich tragen und einen starken Willen.

Welche Tipps hast du für Neueinsteiger im Network Marketing?

Katharina Schenk: Es gibt leicht duplizierbare, erprobte Prozesse und Tools, die sehr zentral sind für ein Wachstum im Network Marketing. Glaubt man jedoch, dass man es auf eigenem Wege besser kann, wird man oftmals scheitern. Auch ich dachte, ich könnte es anders, denn schließlich war ich mit meinem Modehaus fast 30 Jahre selbstständig und meinte, ich könne es besser bzw. auch anders. Das war aber nicht so, denn Network Marketing ist nicht dasselbe. Hier gilt: was will mein Gegenüber, wie kann ich ihn unterstützen.

Und auch wichtig: Wir liefern alle Möglichkeiten für eine gesunde und finanziell freie Zukunft auf einem Silbertablett. Dies annehmen muss jedoch mein Gegenüber selber!

Wo siehst du dich in fünf Jahren?

Katharina Schenk: Mein großes Ziel, meine wunderbare Vision ist es, in meine Heimat zurückzuziehen und in Athen zu leben. Direkt am Meer mit Blick zum Horizont, wo Wasser und Himmel sich treffen und wo die Sonne scheint. Back to the roots!!!

Ich habe mein ganzes Leben in Deutschland verbracht, Kindergarten, Schule, Beruf, Selbstständigkeit, Familie. Dafür bin ich sehr dankbar!! Jetzt ist es an der Zeit, meinen Traum zu verwirklichen. Doch bin ich nicht der Typ, der auf seine Rente wartet und nichts tut.

Ich möchte in meiner Heimat anderen Frauen helfen, in ihre Kraft zu kommen. Frauen, die vielleicht dasselbe durchmachen mussten wie ich. Frauen, die ihre Mitte verloren haben.

Hier sehe ich mich stark genug, diese Frauen zu unterstützen. So, wie mein Sponsor Dr. (Univ. Tainjin) Rita Frey, mir geholfen hat, so möchte ich diese Hilfe weitergeben.

Das ist mein Ziel und mein Wunsch für meine Zukunft.

Mit hajoona stehen meine Chancen sehr hoch, dass es mir auch gelingt.

