Katharina Schneider in Tränen

Achterbahnfahrt der Gefühle: Für Katharina Schneider steht ein emotionaler Moment bevor. Nach dem Pitch von „Millenia“ der Marke werkstück kommen ihr die Tränen. Was führt zu diesem bewegten Gefühlsausbruch? Zudem dabei: der Toiletten-Hocker „stuul“.

Klaus Mair (Bezirk Schwaz) ist Geschäftsführer eines ganz besonderen Betriebs, der gw Tirol, die größte Lohn-Tischlerei Österreichs. Und die Kernkompetenz liegt dabei nicht nur in der Tischlerei, sondern vor allem auch in der Vielfalt der Menschen und ihrer Fähigkeiten. Ein Teil von gw Tirol ist zudem die Marke werkstück mit der sie nun ein jahrtausendaltes Erfolgsrezept in die modernen Küchen bringen wollen und alles rund ums Korn vereinen: die Millenia-Getreidemühle.

Mit dem Hightech-Produkt wollen sie im Premium-Segment der Haushaltsgeräte punkten. Auf einer digitalen Touch-Anzeige kann der Mahlgrad eingestellt werden. Von Schrot bis zum feingemahlenen Mehl können die Nutzer:innen direkt zuhause aus dem Korn alles produzieren. Eine Idee, die bei den Investor:innen gut ankommt. Aber wird es auch für ein Investment reichen? Nach dem Ende des Pitches wird es plötzlich emotional. Katharina Schneider kann sich kaum ihre Tränen verkneifen. Was ist passiert?

Mit „stuul“ zum großen Geschäft bei „2 Minuten 2 Millionen“: Daniel Kövary und Philipp Benz aus Deutschland nehmen die Investor:innen mit aufs stille Örtchen. Und das nicht nur, um große Geschäfte zu machen, sondern vor allem, um ihr Produkt vorzustellen. Mit „stuul“ präsentieren sie einen Toiletten-Hocker der besonderen Art.

Sie wollen ihn zum Lifestyle-Produkt machen und die natürliche Hockhaltung für einen unbeschwerten Klogang fördern. „stuul“ überzeugt mit seinem mehrfach prämierten Design, ist durch das nachhaltige, spezielle Material federleicht und die zwei Einzelhocker können flexibel vor der Toilette platziert werden. Zum platzsparenden Verstauen können die beiden Teile zusammengesteckt werden. Können die Pitcher überzeugen und die Business Angels zu einem Investment überzeugen?

Außerdem mit dabei am Dienstag, den 13. Februar bei „2 Minuten 2 Millionen“ um 20:15 Uhr auf JOYN & PULS 4 sind der vertikale Indoorgarden „Oasys“ aus Wien und der innovative, digitale Bewegungstrainer für Smartphones & Tablets „Wikimoves“ aus Salzburg (Bezirk Salzburg-Land).

Aufregung, Spannung, Freude und große Überraschungen – diese zwei Minuten können alles verändern: Immer dienstags in der Primetime um 20:15 Uhr auf JOYN & PULS 4 bestreiten die Start-Ups vor der hochkarätigen Investoren-Runde um Hans Peter Haselsteiner, Eveline Steinberger, Katharina Schneider, Heinrich Prokop, Christian Jäger und Bernd Hinteregger eine Gratwanderung zwischen Erfolg und Misserfolg.

Bild @ Gerry Frank Photography 2023

Quelle ProSiebenSat.1 PULS 4