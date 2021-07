Katharina Weichel ist neue Marketing-Direktorin bei den Tonies

Katharina Weichel, bisherige Markenleiterin bei fritz-kola in Hamburg, ist seit dem 1. Juli neue Marketing-Direktorin der Boxine GmbH.

Sie folgt auf Sven Vaders, der bereits Anfang des Jahres intern gewechselt ist und seitdem gemeinsam mit Christian Wilmanns das neu gegründete Innovationszentrum „Tonielab“ leitet. Weichel berichtet direkt an Lutz Möller, Managing Director GAS.

Katharina Weichel ist eine erfahrene Marketing-Expertin, die vor allem im Aufbau einer Markenstrategie sowie Entwicklung & Branding große Erfahrung vorweisen kann. Die gebürtige Ostwestfälin hat die vergangenen sechs Jahre für fritz-kola in Hamburg gearbeitet, zuletzt als Markenleiterin. Davor hat sie unter anderem in den Niederlanden und Hongkong International Marketing sowie Integrated Marketing Communication studiert. Zudem besitzt sie einen MBA von der Leuphana Universität Lüneburg und ist Jury-Mitglied von Effie Germany.

Katharina Weichel:

„Die Tonies sind in den vergangenen Jahren in rasender Geschwindigkeit zu einer der bekanntesten und beliebtesten Kinder-Marken in Deutschland aufgestiegen. Für mich ist es ein absoluter Traum, diese Entwicklung begleiten und maßgeblich beeinflussen zu dürfen. Gemeinsam mit meinem Team werden wir den Markenkern stärken und um neue Facetten erweitern.“

Lutz Möller, Managing Director Gas:

„Ich freue mich sehr, dass wir Katharina von den Tonies und ihrer neuen Aufgabe überzeugen konnten. Sie hat in der Vergangenheit bewiesen, wie man Marken aufbaut und weiterentwickelt und gleichzeitig eine klare Haltung formuliert. Damit passt sie perfekt zu uns, denn auch wir versuchen mit unseren Produkten die Welt ein Stück besser zu machen. Gleichzeitig ist Katharina eine großartige Persönlichkeit und ich freue mich schon auf die weitere Zusammenarbeit mit ihr.“

Quelle Boxine GmbH