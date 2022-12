Ab dem 1. Januar 2023 übernimmt Katrin Mohr die Geschäftsführung des Digital Hub Cologne. Sie folgt auf den bisherigen Interim-Geschäftsführer Florian Warnken.

Katrin Mohr besitzt über 18 Jahre Erfahrung in der digitalen, nachhaltigen Innovationswicklung und Transformation verschiedener Tech-Sektoren insbesondere in neuen und aufstrebenden Märkten. Als ergebnisorientierte, umsetzungsstarke Digitalexpertin verfügt die Informatikerin und MBA-Absolventin der Kellogg-WHU über einen breiten Erfahrungsschatz, den sie als Führungskraft bei Branchenführern wie der BMW AG und der DEUTSCHEN TELEKOM AG erfolgreich unter Beweis gestellt hat. In ihrer Funktion als Business Expertin und Startup-Mentorin bei renommierten Inkubatoren und Acceleratoren gestaltet sie innovative und zukunftsfähige Strategien entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Christine Damke, Vorstandsvorsitzende des PropTech Powerhouse e.V., alleiniger Gesellschafter des Digital Hub Cologne: „Katrin Mohr zeichnet sich durch ihr Streben nach Exzellenz und ihren Fokus auf die Digitalisierung von Geschäftsmodellen aus. Wir freuen uns darauf, dass Katrin Mohr als neue Geschäftsführerin des Digital Hub Cologne ihre Erfahrungen in der Digitalen Transformation einbringt und wir dadurch weitere attraktive Angebote für unsere Vereinsmitglieder im PropTech Powerhouse entwickeln können. Sie kann dabei auf die hervorragende Vorarbeit des Teams vom Digital Hub Cologne und ihres Vorgängers Florian Warnken aufbauen, bei dem wir uns an dieser Stelle sehr herzlich für sein Engagement bedanken.“

Katrin Mohr, designierte Geschäftsführerin des Digital Hub Cologne: „Mit Blick auf die gewaltigen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und technischen Herausforderungen der Energie- und Klimawende gilt es, schnell und effizient mehr Innovation, Digitalisierung und Nachhaltigkeit umzusetzen. Ich freue mich daher auf die spannende Aufgabe, über den Digital Hub Cologne die Vereinsmitglieder im PropTech Powerhouse e.V. gezielt bei ihren digitalen und nachhaltigen Projekten zu begleiten.“

Bild Foto: Katrin Mohr, Geschäftsführerin des Digital Hub Cologne

Quelle Bild und Text: Digital Hub Cologne GmbH