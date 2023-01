Kick-OFF Deutschland 2023 – PM-International startet in der ausverkauften Maimarkthalle in das 30. Jubiläumsjahr

Am Samstag, den 14.01.2023 startete PM-International Deutschland mit dem traditionellen Jahresauftakt, dem Kick-OFF, als Hybrid-Veranstaltung in der ausverkauften Maimarkthalle in Mannheim mit 5000 Live-Teilnehmern und zusätzlich weit über 5000 Zuschauern über die firmeneigene PM-TV App in das 30. Jubiläumsjahr.

Am Samstag, den 14.01.2023 startete PM-International Deutschland mit dem traditionellen Jahresauftakt, dem Kick-OFF, als Hybrid-Veranstaltung in der ausverkauften Maimarkthalle in Mannheim mit 5000 Live-Teilnehmern und zusätzlich weit über 5000 Zuschauern über die firmeneigene PM-TV App in das 30. Jubiläumsjahr.

Das Event eröffnete Vorstand Patrick Bacher, gefolgt von einer Videobotschaft von Gründer und CEO Rolf Sorg. 2022 war „ein absolut fantastisches Jahr“ verkündete Patrick Bacher stolz auf der Bühne. Das größte Network-Marketing Unternehmen Europas verzeichnete im vergangenen Jahr ein organisches Wachstum von 23% weltweit, allein in Deutschland wurde ein Wachstum von 36% im Vergleich zum Vorjahr erzielt. Sein Dank galt besonders den Teampartnern, die es trotz des weltweiten Krisenjahres 2022 geschafft haben, stets lösungsorientiert so stark zum Erfolg von PM beizutragen.

Die Sprecher Director Cosmetics Anja Wunder und Chief Scientific Officer Dr. Tobias Kühne berichteten über die FitLine Produkte und wie sie zu einem gesunden Start ins neue Jahr beitragen können. Der Kick-OFF ist auch dieses Jahr wieder Startschuss für die beliebte FitLine „ProShape Challenge“ mit einer Social-Media-Community und speziell bereitgestellten Inhalten wie Workouts und Tipps für die Teilnehmer. Mehr Informationen unter https://www.fitline.com/de/de/fitline-proshape-challenge-2023

Die Rekordzahl an Ehrungen wurde auf der Bühne von Vertriebsdirektor Sven Palla durchgeführt.

Special Guest Motivationsredner Steffen Kirchner animierte die Teilnehmer mit kurzen Aufgaben und seinem mitreißenden Erfahrungsbericht.

Weltweite Expansion

Auch 2023 expandiert PM weltweit in verschiedenen Bereichen, derzeit ist die Eröffnung sieben verschiedener Märkte in mehreren Ländern auf der ganzen Welt in Arbeit: Tschechien, Ungarn, Marokko, Vietnam, China, Neuseeland und die Elfenbeinküste werden bald Teil von PM-International.

Auch im Gründungsland Deutschland gibt es Neuerungen: der Bau eines dritten Verwaltungsgebäudes in Speyer beginnt im Februar. Das neue Gebäude wird 80 neue Arbeitsplätze im European Headquarter Speyer schaffen. Aufgrund der hohen Nachfrage nach FitLine Produkten wird PM ebenfalls außerhalb des Logistikzentrums Speyer auch zeitnah ein zweites Logistik-Hub in Luxemburg errichten, wodurch der Versand der stetig wachsenden Menge an Bestellungen weiterhin gewährleistet wird.

PM-International setzt ebenfalls auf Nachhaltigkeit, so lief bereits im Dezember die Nutzung neuer Dosen als Produktverpackung an. Die neuen Dosen haben einen Papierboden und sind nun ohne Deckel über den Papiermüll entsorgbar. Im vergangenen Jahr konnten ebenfalls 1200 weitere Kinder mit World Vision gesponsert werden, wie CEO und Gründer Rolf Sorg in der Videobotschaft den Teilnehmern mittteilte. Insgesamt werden nun 5200 Kinder gesponsert.

Weltklasse-Athleten hautnah

Ein weiteres Highlight des Kick-OFF war der Live-Sporttalk mit fünf Topsportlern, die auf der Bühne mit Sportmarketingdirektor Torsten Weber und Handball Legende Christian „Blacky“ Schwarzer Einblicke in ihre Disziplinen und ihren Resultaten mit den FitLine Produkten gaben. Anschließend bewiesen sie bei einer Autogrammstunde Publikumsnähe.

Zu Gast waren: Ultra-Läuferin und Gewinnerin des Frozen Lake Runs im Halbmarathon Yana Strese, Weltmeister 10x Ironman Masters, Weltmeister Duathlon Masters und Vizeweltmeister 24h Zeitfahren Achim Heukemes, die mehrfache Kickbox-Weltmeisterin Janet Heinen, Vizeweltmeister FIA World Endurance Championship Marvin Dienst und der ehemalige Fußballprofi, Meister und Pokalsieger, Enis Hajri. Weit mehr als 1.000 Spitzensportler aus über 60 Disziplinen und 30 Nationen vertrauen auf FitLine und die Marke ist offizieller Ausrüster zahlreicher Sportverbände und Nationalmannschaften.

Das vergangene Jahr 2022 war ein Jahr in dem trotz großer Herausforderungen viele Träume in Erfüllung gingen – getreu dessen wurde das neue Jahresmotto „make dreams come true“ auf dem Kick-OFF 2023 enthüllt.

Der Kick-OFF Deutschland war die erste PM-Jahresauftaktveranstaltung, weitere Länder folgen in den nächsten Tagen und Wochen. Die Stimmung in der Maimarkthalle ließ keinen Zweifel daran, wie sehr sich die Vertriebspartner auf das Jubiläumsjahr und die damit verbundenen Events und Neuerungen freuen.

Das neue Jahr 2023 ist für PM-International ein besonderes, da das 30. Jubiläum der Firma bevorsteht. Deshalb findet im Juni zu Ehren des Geburtstags PMs der große „30th Anniversary World Congress“ in der SAP-Arena statt, an dem Vertriebspartner aus aller Welt teilnehmen werden.

Zum Abschluss bedankte sich Vorstand Patrick Bacher bei allen Teilnehmern vor Ort und über die PM-TV App und bekannte seine Vorfreude auf das Jubiläumsjahr 2023 und die bevorstehenden Veranstaltungen. Er versprach abschließend „2023 wird ein großartiges Jahr … lasst Euch überraschen“.

Bild Gruppenbild mit Patrick Bacher und Joachim Heberlein

Quelle PM-International AG