Kickers Offenbach werfen Magdeburg aus DFB-Pokal

Offenbach (dts Nachrichtenagentur) – In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals haben die in der Regionalliga Südwest spielenden Kickers Offenbach den Zweitligisten 1. FC Magdeburg aus dem Turnier geworfen. 2:1 lautete der Endstand im Stadion am Bieberer Berg.

Die beiden anderen am Montagabend parallel ausgetragenen Partien blieben ohne Überraschung: TuS Koblenz unterlag dem VfL Wolfsburg mit 0:1, Energie Cottbus verlor gegen Werder Bremen mit 1:3.

Später am Abend treffen noch Eintracht Braunschweig und Eintracht Frankfurt aufeinander. Die Pokalspiele der ersten Hauptrunde laufen noch bis Mittwoch, anschließend folgt die Auslosung für die 2. Hauptrunde, die am 29. und 30. Oktober ausgespielt wird. Das Achtelfinale kommt am 3./4. Dezember, das Viertelfinale am 4./5. und 25./26. Februar 2025, das Halbfinale am 1./2. April 2025 und schließlich das Finale in Berlin am 24. Mai 2025.



Foto: Linienrichter beim Fußball mit Fahne (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts