Kinderbuch-Klassiker Die Häschenschule in begehbarer Frühlingslandschaft Ostern im Alstertal-Einkaufszentrum Hamburg

Gelbe Narzissen, blaue Hyazinthen, rote Tulpen umrahmt von frischem Grün. Dazwischen putzige kleine und große Hasen mit Schulranzen und Brillen. Zur diesjährigen Osterzeit lässt das Alstertal-Einkaufszentrum Hamburg (AEZ) den beliebten Kinderbuch-Klassiker ‚Die Häschenschule‘ in einer begehbaren Frühlingslandschaft auferstehen. Kinder, Eltern und Großeltern können darin vom 14. bis 30. März 2024 wetterunabhängig spazieren gehen und dabei österliche Familienmomente mit dem Smartphone festhalten.

Aufgebaut, als wären es die Seiten des bezaubernden Kinderbuches mit dem schon viele Kinder-Generationen großgeworden sind, gibt es im Poppenbütteler Einkaufszentrum einzelne Themen-Inseln mit Kapiteln aus dem Häschen-Leben: Die Hasen-Mama in der Kittelschürze verabschiedet morgens ihre Hasenkinder. Aufmerksam sitzen die Häschen auf der Schulbank. Streng blickt der Lehrer im Unterricht. Am Nachmittag ernten alle Hasen- Verwandten fleißig Gemüse im Garten. Schließlich speist die ganze Hasenfamilie gemeinsam am Abendbrottisch während die Hasen-Mama noch schnell im Zuber die Wäsche wäscht. Der Clou: Diese zauberhafte Hasen-Welt inmitten frühlinghafter Blütenpracht können Besucherinnen und Besucher während der üblichen Geschäftsöffnungszeiten betreten.

„Über 20 Jahre war ‚Die Häschenschule‘ bei uns im Shopping-Center zum Osterfest eine feste Tradition“, so Ludmila Brendel, Centermanagerin des Alstertal-Einkaufszentrums Hamburg. „In diesem Jahr schenken wir unseren Kundinnen und Kunden ein emotionales Revival.“ Gestaltet hatte die ursprünglichen Hasenfiguren, die von 1993 bis 2017 ausgestellt wurden, einst Ronald Collien, Plastiker und Bühnenbauer aus dem Thalia Theater. Aktuell werden die Hasenfiguren mit Liebe zum Detail nachgebaut. Wer durch die frühlingshaft- österlich verwandelten Ladenstraßen des AEZ bummelt, an den duftenden Blüten schnuppert, kann dabei Klaviermusik lauschen oder ein paar Ostereier verzieren.

Bild: @Anna-Lena Ehlers

Quelle SOCIETY RELATIONS & Communications