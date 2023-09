Klarna und Tiptapp starten Partnerschaft, um Kund:innen flexible Zahlungen anzubieten

Klarna, das KI-gestützte globale Zahlungsnetzwerk und digitaler Shopping-Assistent, gibt heute die Partnerschaft mit Tiptapp, einem digitalen Marktplatz für Nachbarschaftshilfe aus Schweden, bekannt. Fortan können Nutzer:innen von Tiptapp die Bezahloptionen “Pay Now” und “Pay Later” von Klarna nutzen. Damit profitieren sie von mehr Komfort und Flexibilität bei der Nutzung der verschiedenen Services des Online-Marktplatzes.

Tiptapp ist ein digitaler Marktplatz, der es Privatpersonen ohne Auto ermöglicht, sich bei Lieferungen, Einkäufen, Umzügen und der Entsorgung von Sperrmüll gegenseitig zu unterstützen. Nutzer:innen können bei Bedarf über die App eine Anzeige mit einem Foto von dem Transportgut und dem Preis, den sie bereit sind zu zahlen, erstellen. Personen mit Auto können sich daraufhin als „Helfer:in“ melden und den Transport zu einem vereinbarten Zeitpunkt übernehmen. Seit diesem Sommer ist die App auch in Deutschland, in den Städten Berlin, Hamburg und München verfügbar und soll sukzessive in weiteren Städten ausgerollt werden.

Die Zusammenarbeit mit Klarna ermöglicht Nutzer:innen von Tiptapp die Bezahlmethode zu wählen, die am besten zu ihnen passt. Dabei können sie flexibel entscheiden, ob sie über “Pay Now” sofort zahlen oder mit “Pay Later” erst nach Abwicklung der Leistung bezahlen möchten. In beiden Fällen profitieren die Verbraucher:innen von den schnellen und sicheren Zahlungsalternativen von Klarna.

Tim Bjelkstam, CEO Tiptapp: “Tiptapp soll das alltägliche Leben komfortabler machen, indem es eine einfache, effiziente und nachhaltige Möglichkeit bietet, Gegenstände zu transportieren, zu liefern und zu recyceln. Umweltbewusstes Handeln ist oft nicht unbedingt bequem, aber unser Ziel ist es, das zu ändern. Wir wollen unseren Nutzer:innen die größtmögliche Flexibilität und Sicherheit bieten – nicht nur bei unseren Dienstleistungen, sondern auch bei den Zahlungsmöglichkeiten. Klarna bietet genau diese Flexibilität, daher freuen wir uns, Klarna in unsere App zu integrieren und allen unseren Nutzer:innen die passende Zahlungsoption anzubieten.“

Nicole Defren, Head of Germany bei Klarna: “Unsere Mission bei Klarna ist es, Menschen mit unseren Produkten zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, Zeit und Geld zu sparen – und das nicht nur beim Onlineshopping. Gemeinsam mit Tiptapp können wir Menschen dabei helfen alltägliche Aufgaben zu bewältigen und nachhaltiges Handeln noch einfacher und sicherer machen.”

Bild: Klarna

Quelle:RCKT GmbH