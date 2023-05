koawach startet seine 3. Econeers-Kampagne

koawach startet nach erfolgreichem Geschäftsjahr 2022 seine dritte Econeers-Kampagne

Der Koffein-Kakao-Hersteller koakult wurde 2015 durch seine Teilnahme an der TV-Investorenshow “Die Höhle der Löwen” bekannt. Über Nacht wurden die Produkte mit Guarana zur beliebten Alternative für Kaffee-Liebhaber. Inzwischen umfasst das Sortiment mehr als 17 Produkte in vier Kategorien, die neben dem eigenen Online-Shop in über 9.000 Verkaufsstellen in Deutschland vertrieben werden. Um diese Entwicklung beizubehalten, setzt die koakult GmbH nach zwei sehr erfolgreichen Crowdinvesting-Kampagnen 2020 und 2021, bei denen insgesamt knapp 1,5 Mio. Euro Kapital eingesammelt wurden, für weiteres Wachstumskapital nun erneut auf die Crowd. Bis zu 800.000 Euro Kapital will das Unternehmen mithilfe seiner dritten Crowdinvesting-Kampagne generieren.

„Wir konnten im Jahr 2022 ein Umsatzwachstum von mehr als 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erzielen und haben dabei ein positives EBITDA erwirtschaftet. Dieses Momentum auf dem Markt wollen wir mit dem dritten Crowdinvesting verstärken“, erklärt koakult- Geschäftsführer Daniel Duarte die Entscheidung für eine weitere Kampagne auf Econeers. Ab heute, 02. Mai 2023, 12 Uhr, haben alle Interessenten die Chance, in das nachhaltige Unternehmen zu investieren und zudem von bis zu 8 Prozent Zinsen p. a. zu profitieren. Alle Informationen zur neuen Crowdinvesting-Kampagne können auf der Fundingseite abgerufen werden: www.econeers.de/koawach3.

Orientierung an den Wünschen der Community und konsequente Ausrichtung an den Bedürfnissen der Zielgruppe als Erfolgsgaranten

Die positive Unternehmens-Entwicklung resultiert u.a. aus sehr erfolgreichen Produktlaunches. Der Erfolg der Neuprodukte ist darauf zurückzuführen, dass bei koakult die Community im Fokus steht und sich konsequent an den Bedürfnissen der Zielgruppe orientiert wird. So haben sich die von der Community sowie den Kundinnen und Kunden gewünschten neuen Pulversorten Weiße Schoko und Winterzauber in 2022 direkt als Topseller etabliert. Ein weiterer entscheidender Faktor der erfolgreichen Markenperformance ist, dass Marke und Produkte den Needs und Anforderungen der jungen und dynamischen Generation Z entsprechen. So erlebten die koawach Drinks in 2022 einen Hype auf der Social Media Plattform TikTok, der mitverantwortlich war für einen Absatz-Uplift von mehr als 60 %.

2023 wird diese Strategie nachhaltig fortgesetzt: „Mit dem Launch der neuen Kategorie Müsli und dem Influencer-Drink Cookies&Cream wollen wir neue Zielgruppen erreichen”, so Daniel Duarte. Auch über die Erweiterung des Produktportfolios hinaus entwickelt sich koakult stark: 2022 konnte das Unternehmen die ersten ca. 370 Verkaufsstellen in Österreich gewinnen; bis Ende 2023 soll die Anzahl auf über 2.000 Verkaufsstellen anwachsen – womit eine flächendeckende Verfügbarkeit erreicht wird.

Um das weitere Wachstum sicherzustellen, soll die neue Finanzierungsrunde erneut die eigene Community einschließen – bereits ab 250 Euro Mindestinvestment können Investorinnen und Investoren in das Unternehmen auf der Crowdinvesting-Plattform Econeers investieren und somit gleichzeitig die Unternehmenswerte von koakult unterstützen: Social Impact, gesellschaftliche Verantwortung übernehmen sowie Bewusstsein für einen nachhaltigen Anbau und eine faire Wertschöpfungskette schaffen.

Bilder: koawach

Quelle OneCrowd Loans GmbH