KOLET sammelt 5 Millionen Euro, um Reisenden weltweit in über 180 Ländern einen erschwinglichen Internetzugang zu ermöglichen.

Das in Paris ansässige Unternehmen Kolet hat eine 5-Millionen-Euro-Seed-Finanzierungsrunde mit den europäischen Investmentfonds Daphni und 9900 Capital abgeschlossen. Das Unternehmen wurde von vier seriellen Tech-Unternehmern und Business Angels (Swile, Keldoc, Cajoo / Flink, Orange, Millicom) gegründet: Eduardo Ronzano (CEO), Anne-Carole Coen (CMO), Jérémy Gotteland (CTO) und Mehdi Chraibi (COO). Dank der eSIM-Technologie ermöglicht Kolet es Reisenden, überall auf der Welt in Verbindung zu bleiben, ohne die exorbitanten Roaming-Gebühren der Mobilfunkbetreiber zahlen zu müssen.

Die Mission von Kolet? Der Zugang zum Internet für alle.

Angesichts der exorbitanten Kosten für den Internetzugang im Ausland und der oft undurchsichtigen und missbräuchlichen Praktiken der traditionellen Akteure will Kolet einen neuen, verantwortungsbewussten, zugänglichen und transparenten Betreiber aufbauen. Indem das Startup dank einer einzigartigen eSIM die Rechnungen von Auslandsreisenden außerhalb der Pauschalen ausmerzt, stellt es die Codes auf den Kopf und gibt den Verbrauchern die Macht.

Dieses Angebot wurde speziell für die Reiseibranche entwickelt und bietet den Reisenden, ob Touristen oder Geschäftsleuten, die kostengünstige Möglichkeit, sich mit dem Internet zu verbinden. Laut einer NextContent-Studie nutzen 83 % der Reisenden unter 40 Jahren das Internet während ihrer Reisen, sei es, um sich in der Stadt zurechtzufinden, ein Taxi zu bestellen, ein Restaurant zu reservieren oder mit ihren Lieben in Kontakt zu bleiben. Jedoch bleiben 70 % von ihnen im Flugmodus, entweder weil sie keinen Zugang zu Wi-Fi haben oder mit sehr hohen Gebühren Ihrer Anbieter konfrontiert sind.

Kolet bietet als erster Anbieter eine kostenlose eSIM mit 1 GB Datenvolumen allen Kunden von Reiseanbietern an, damit sie diesen neuen Service unterwegs testen können und von seiner Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit überzeugt werden und hilft gleichzeitig den Reiseanbietern dabei, ihr Angebot gegenüber Ihren Kunden zu verbessern und zusätzliche Einnahmen zu generieren. Dieser Dienst, der in über 120 Ländern (bald in 180 Ländern bis Juli 2024) verfügbar ist, wurde für die Reisebranche entwickelt, damit Reiseanbieter eSIMs für ihre Kunden ohne komplexe technische Implementierung oder zusätzliche betriebliche Komplexität einführen können. Die Kundenbetreuung wird zu 100 % von Kolets Team übernommen.

„Unsere Mission bei Kolet ist es, Reisenden zu helfen, überall auf der Welt in Verbindung zu bleiben. Unser Ziel ist es, die bestmögliche Nutzererfahrung zu bieten, sei es in Bezug auf Installation, Nutzung, Sicherheit oder Preisgestaltung. Und diesen Service sollten alle Anbieter der Reisebranche, insbesondere die Fluggesellschaften, ihren Kunden anbieten“, erklärt Anne-Carole Coen, Mitgründerin und CMO von Kolet.

Das Gründerteam arbeitet mit einem Gremium renommierter Experten aus der Telekommunikations- und Tourismusbranche zusammen, darunter Philippe Chérèque, ehemals Amex GBT & Amadeus, Shane O’Flaherty, Global Director of Travel & Hospitality bei Microsoft, und Mauricio Prieto, Mitbegründer von eDreams, um sein Wertversprechen zu entwickeln.

Innovation: eine einzige eSIM für alle Länder garantiert einfachen Zugang zu lokalen Internetnetzen zu wettbewerbsfähigen Preisen.

Durch den Einsatz der eSIM behält der Reisende unterwegs seine eigene Rufnummer und hat überall Zugang zum kostengünstigen Internet. Nach der Aktivierung des kostenlosen Angebots, das in der Bestätigungs-E-Mail des Reiseveranstalters eingebunden ist, erhält der Kunde Zugang zur Kolet-Anwendung, wo er sein Guthaben aufladen und zwischen den verschiedenen Paketen transaparent und ohne versteckte Kosten wählen kann. Dank der Vereinbarungen mit den besten Mobilfunknetzen der Welt kann Kolet den Zugang zu einem Hochleistungsnetz (4G oder 5G) zu einem sehr wettbewerbsfähigen Preis anbieten (ab 3,99 € für 1 GB in Europa, mit einer Gültigkeitsdauer von 30 Tagen).

„Für Reiseanbieter bietet sich hier eine enorme Chance, ihr Serviceangebot zu erweitern, die Kundenbindung zu stärken und ihre Einnahmen zu steigern. Unser Ziel ist es, der wichtigste Partner für die führenden Reiseunternehmen in einem schnell expandierenden Markt zu werden. Mit dieser ersten Finanzierungsrunde und dank der Unterstützung unserer Berater beginnt Kolet seine Entwicklung auf dem französischen und internationalen Markt“, erklärt Eduardo Ronzano, CEO von Kolet.

Die ersten Partner von Kolet sind Resaneo, die Reservierungsplattform für Reisebüros, und Ulysse, die Buchungsseite für Flugtickets.

Engagiert für eine vernetzte und nachhaltige Zukunft. Die eSIM-Branche bietet eine außergewöhnliche Gelegenheit, die Umweltauswirkungen der Milliarden von physischen SIM-Karten, die weltweit im Umlauf sind, zu reduzieren. Kolet will nicht nur dieses Problem angehen, sondern sich auch dafür einsetzen, dass die 2 Milliarden Menschen, die noch keinen Internetzugang haben, diesen bekommen. Um diese Ziele zu erreichen, hat das französische Startup-Unternehmen bereits mit den Vorarbeiten zur Entwicklung seiner CSR-Roadmap für die nächsten drei Jahre begonnen.

„Die Vision von Kolet, die oligopolistische Telekommunikationsbranche aufzubrechen, entspricht genau unserer Investitionsphilosophie bei 9900 Capital, die darin besteht, ‚große Probleme‘ zu lösen, die sich auf die globalen Verbraucher auswirken. Ihr engagiertes Team, ihre innovative eSIM-Technologie und ihr Engagement für die Abschaffung unverschämter Roaming-Gebühren machen Kolet für uns zu einer wichtigen Investition. Wir glauben an ihr Potenzial, das Reiseerlebnis neu zu gestalten und freuen uns, Teil ihrer Reise zu sein“, betont Chris Corbishley, Mitbegründer und Managing Partner von 9900 Capital.

Bild:Kolet App

Quelle:ELKH Conseil