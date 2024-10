Kooperation zwischen SproutWorld und der ukrainischen Beautybrand PROVG Alle Erlöse des „Sonnenblumen-Eyeliners“ gehen an Kinderkrankenhaus in Lubny

Ein No-Waste-Eyeliner, der sich nach Gebrauch in eine Sonnenblume, die Nationalblume der Ukraine, verwandelt, ist ab sofort in den Webshops von SproutWorld und PROVG sowie bei Amazon erhältlich.

Im Juli 2022 wurde Michael Stausholm, Gründer und CEO von SproutWorld, von Galyna Bashkirtseva und Viktoria Sakara, den Inhaberinnen der ukrainischen Make-up-Marke PROVG, kontaktiert. Sie wollten ein Projekt starten, das Hoffnung unter ukrainischen Frauen verbreitet und gleichzeitig einen guten Zweck unterstützt: So kam man in Kiew und Kopenhagen überein, einen nachhaltigen Eyeliner auf den Markt zu bringen, der nach Gebrauch eingepflanzt werden kann und zu einer Sonnenblume – der Nationalblume der Ukraine – heranwächst. Die Erlöse des Eyeliners kommen einem ukrainischen Kinderkrankenhaus zugute, das seit dem Ausbruch des Krieges mehrmals umgezogen ist und dringend Ausrüstung benötigt.

„Die Leidenschaft und der Optimismus der beiden PROVG-Gründerinnen Galyna Bashkirtseva und Viktoria Sakara haben mich von Anfang an beeindruckt. Ich habe nie gehört, dass sie sich über die schwierigen Bedingungen mitten in einem schrecklichen Krieg beklagt hätten. Sie haben sich immer darauf fokussiert, ein Produkt auf den Markt zu bringen, welches Kindern helfen kann. Ich entschied mich deswegen dafür, dass der Eyeliner nicht nur über PROVG in der Ukraine, sondern auch über unsere eigenen Kanäle von SproutWorld sowie über Amazon in Italien, Frankreich, Deutschland und Spanien verkauft wird“, so Michael Stausholm, CEO von SproutWorld.

Auch für Galyna Bashkirtseva ist es wichtig, dass die Zusammenarbeit zustande gekommen ist und dass sie dort, wo Hilfe dringend benötigt wird, Unterstützung leistet. Sie hat in den letzten Jahren einen Anstieg des Interesses und des Verkaufs von Make-up festgestellt: „Viele mögen denken, dass Make-up und Schönheit weniger wichtig sind, wenn man in einem vom Krieg gezeichneten Land lebt, aber das ist nicht der Fall“, sagt sie. „Der Krieg hat es für uns wichtiger denn je gemacht, Make-up zu tragen und gut auszusehen. Das ist alles andere als oberflächlich; es hilft uns, unsere Selbstachtung, unsere Moral und unser Selbstvertrauen zu bewahren. Es kann als ein Zeichen des Trotzes gegen diejenigen gesehen werden, die uns die Lebensfreude nehmen wollen. Durch unser Make-up, unsere Frisuren und die Art, wie wir uns kleiden, bestehen wir darauf, uns als Frauen mit Identität, Persönlichkeit und Würde auszudrücken. Dass unser neuer Eyeliner auch eingepflanzt und ein zweites Leben als Sonnenblume führen kann, passt perfekt zu unserem Wunsch, Hoffnung, Kraft und Schönheit in all jene zu pflanzen, die ihn benutzen – sowohl in der Ukraine als auch anderswo.“

Der Eyeliner von SproutWorld und PROVG:

Alle Erlöse gehen an das Regional Clinics Children’s Hospital in Lubny, Ukraine

Farbe: Schwarz

Ist der Eyeliner zu kurz geworden, um ihn zu benutzen, kann der übrig gebliebene Stummel eingepflanzt werden und sich in eine Sonnenblume verwandeln.

Verkaufsstart: 14. Oktober 2024

Erhältlich über die Webshops von SproutWorld, PROVG und Amazon Deutschland, Italien, Frankreich und Spanien.

Preis: 14,95 Euro

Bild:Viktoria und Galyna

Quelle:PR Professional