Kovalee sammelt 8 Millionen Euro in Series-A-Finanzierungsrunde ein

Ziel ist es, das internationale Team von Mobilexperten bis Ende 2023 zu verdoppeln

Kovalee, der führende europäische Publisher von mobilen Apps, schließt erfolgreich eine Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 8 Millionen Euro ab. Die Investition wird von der europäischen VC-Gesellschaft IRIS zusammen mit Breega und Bpifrance über ihren Digital-Venture-Fonds angeführt. Mit dem frischen Kapital will Kovalee die Entwicklung der eigenen Prognose- und Automatisierungstechnologien sowie die Rekrutierung neuer internationaler App-Experten und Entwickler unterstützen. Das Team soll dabei bis Ende 2023 verdoppelt werden.

Disruptives Potential für den App-Publishing Markt

Kovalee nutzt künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen für die eigenentwickelte Prognose- und Automatisierungstechnologie. Auf der Grundlage von Millionen von Datenpunkten können leistungsfähige Algorithmen beispielsweise den zukünftigen Lifetime Value eines Users mit hoher Genauigkeit vorhersagen. Damit ist es Kovalee gelungen, das bisherige Publishing-Modell, das bisher nur für Spiele angewendet wurde, von Grund auf zu verändern.

Auch der 260 Milliarden Dollar schwere Markt für Non-Gaming-Apps ist auf dem Weg zu einer nachhaltigen Veränderung. Das Versprechen des Startups ist es, jede App mit Potential zum Weltmarktführer in ihrer Kategorie machen zu können.

Das Publishing-Modell von Kovalee basiert auf langfristigen Partnerschaften mit den App-Entwicklern und einer Gewinnbeteiligung. Während sich die App-Entwickler auf den Inhalt konzentrieren, bringt Kovalee alle Tools und Ressourcen mit, die für die Skalierung einer App während ihrer Lebensdauer erforderlich sind: User Experience (UX), User Acquisition (UA) inklusive dem dazugehörigen Investment, App Store Optimization (ASO) und Monetarisierung.

Bis auf wenige Ausnahmen sind die meisten Apps nicht rentabel

„Mehrere Apps, die von kleinen Unternehmen entwickelt und von Kovalee in die App-Stores gebracht wurden, sind weltweit die Nummer eins in ihren Bereichen und konnten sogar Tech-Giganten schlagen“, sagt Vincent Hart de Keating, CEO von Kovalee. „Mit dem neuen Kapital der Finanzierungsrunde werden wir unsere Technologie weiter ausbauen, um das Publishing-Modell für immer mehr Apps anzubieten. Es ist an der Zeit, den talentierten App-Entwicklern die Macht zurückzugeben.“

Gil Doukhan, Partner bei IRIS, fügt hinzu: „Bis auf wenige Ausnahmen sind die meisten Apps nicht profitabel, weil es fast unmöglich ist, alle Voraussetzungen für eine Spitzenplatzierung in den App-Stores zu erreichen. Das Investment in Kovalee, also in ein datengetriebenes und auf Skalierung spezialisiertes Team, war für uns schnell klar. Das Team aus 17 Mitarbeitern hat bereits einen Marktführer im Gaming-Bereich geschaffen und bietet diesen Service auch für andere an.“

Expertise im Bereich des App-Publishing

Seit der Gründung hat Kovalee bereits 20 langfristige Publishing-Verträge mit Partnern auf der ganzen Welt unterzeichnet. Kovalee hat mit eigenem Know-How bereits mehrere Apps in weniger als sechs Monaten in die Top 50 verschiedener App Store Kategorien gebracht. In einigen Fällen stieg der jährliche Umsatz der Apps in weniger als einem Jahr von einigen tausend Dollar auf über 2 Mio. Dollar. Kovalee ist ein internationales Unternehmen, das bereits Mitarbeiter aus mehr als 13 Ländern beschäftigt. Die meisten Entwickler-Partner sind außerhalb Europas angesiedelt.

