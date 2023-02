Mit zwei der größten Segelschiffe der Welt das achte Weltwunder erleben: Auf vier Routen durchqueren zwei Großsegler der Reederei Star Clippers in diesem Jahr den Panamakanal – Dank der niedrigen Aufbauten der Segel-Kreuzfahrtschiffe ein sehr intensives Erlebnis. Am 25. März 2023 nimmt der Viermaster »Star Clipper« eine der schönsten und spektakulärsten Abkürzungen in der Geschichte der Seefahrt, die weiteren Termine der »Star Clipper« und der »Royal Clipper«, dem größten Fünfmast-Vollschiff der Welt, folgen im November und Dezember.

Der Panamakanal gilt als eines der wenigen technischen Meisterwerke der Welt und wird häufig als achtes Weltwunder bezeichnet. Auf 82 Kilometern Länge verbindet der Kanal den Pazifik mit dem Atlantik, durchquert ein Gebirge, überwindet in drei Schleusen 26 Höhenmeter, passiert vier Klimazonen und führt durch riesige Stauseen, an deren Ufern Affen, Papageien und Faultiere leben. Acht bis zwölf Stunden dauern die Passagen an Bord der Großsegler. Star Clippers fährt grundsätzlich im Sinne der Gäste tagsüber durch den Panamakanal. Die Reisen sind jeweils Teil einer Segel-Kreuzfahrt in die Karibik oder nach Costa Rica.

Reisebeispiele Panama-Kanal 2023:

»Star Clipper«

25. März bis 8. April: Balboa – Antigua;

18. November bis 2. Dezember: Barbados – Panama

»Royal Clipper«

4. November bis 18. November: Barbados – Panama

18. November bis 2. Dezember: Panama – Antigua

14 Nächte Panama-Kanal an Bord der »Star Clipper«: Ab 4.670,- Euro pro Person (Außenkabine) inklusive voller Verpflegung

Weitere Informationen www.starclippers.com

Kreuzfahrt: Das achte Weltwunder unter weißen Segeln

Quelle John Will Kommunikation