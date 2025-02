Aussicht auf Ausblick

Küglerhof in Südtirol

Bergblick. Aussicht. Ausblick. Die Lage des Küglerhof über Dorf Tirol bei Meran (Südtirol, Italien) ist selbst für das wunderschöne Südtirol ein spektakuläres Highlight. Weit oben mit Blick auf das gesamte Etschtal, darf man sich hier zurückziehen und diese „Insel in den Bergen“ genießen. Das familiengeführte Hotel hat mit seinen 35 Suiten und Zimmern einen Ort geschaffen, der Design mit Kunst und Charakter mit Details vereint. Hier ist man Freund unter Freunden. Barfuß und ohne Bling. Einfach und doch besonders. Morgens ein Sprung in den beheizten Infinity Pool und dabei von unbegrenzten Möglichkeiten träumen, mittags auf Entdeckungstour durch die Altstadt von Meran ziehen oder im nahegelegenen Naturpark den Kopf frei bekommen und abends Zeit zu Zweit bei einem Apero auf der Hotelterrasse verbringen und den atemberaubenden Sternenhimmel bewundern – der Küglerhof hat beste Aussichten, unseren Ausblick in diesem Jahr auf einen unvergesslichen Aufenthalt zu legen.

Wohnen mit Stil und Kunst – die Suiten und Zimmer

In den knapp 30 Suiten und Zimmern des Küglerhofs lässt es sich bestens leben. Von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang darf man hier bei Zimmern, die ins Tal zeigen, den spektakulären Blick auf das Etschtal genießen. Die großzügigen Juniorsuiten verfügen allesamt über einen großen Balkon und sind sonnig und hell. Die stilvolle, moderne Einrichtung mit extravaganten Details wie einem Glasschreibtisch als Arbeitsplatz, einem eigenen Wohn- und Schlafbereich sowie separatem Ankleidezimmer bieten genug Raum, um sich zu entfalten. Die Couch im Wohnbereich ist in einigen Suiten ausziehbar und ideal für Familien geeignet.

Alle Suiten sind mit einem großzügigen Badezimmer ausgestattet. Einige Bäder verfügen zusätzlich zur geräumigen Dusche über eine Badewanne. Die Doppelzimmer mit Südbalkon sind dank der großen Fensterfronten mit Talblick freundlich und hell, andere gehen Richtung Ost /West oder in Norden zu Wald und Wiese.Alle sechs Zimmer dieser Kategorie sind individuell, in warmen Erdtönen und mit viel Liebe zum Detail eingerichtet.

Frisch auf den Tisch – Kulinarik und Co.

Im Küglerhof wird nach dem „Farm-to-Table“ Konzept gekocht. Das frische Obst und Gemüse kommt aus dem eigenen Garten, Fisch und Fleisch werden nur aus artgerechter Haltung gekauft – stets mit dem Wissen, woher es stammt. So kommt nur die beste Qualität auf den Tisch, die man sieht und schmeckt. Morgens beginnt der Tag bereits mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet und einer Auswahl an hausgemachten Marmeladen, Eiern vom Bauernhof aus der Nachbarschaft sowie heimischen Brotsorten. Mittags steht eine kleine Auswahl aus der Bistro Karte zur Verfügung (nicht in der Halbpension inbegriffen) und nachmittags darf man sich auf süße, selbstgemachte Köstlichkeiten freuen.

Am Abend serviert die Küche ein gesundes, alpin-mediterranes Wahlmenü. Wenn es das Wetter zulässt, direkt auf der Terrasse mit Blick auf die Sterne und die Nachtlichter in Meran. Im Sommer gibt es regelmäßig gemeinsame Grillabende sowie Apero´s mit italienischen Klassikern wie Negroni und Americano beim wöchentlichen Bocciaturnier.

Grenzenloses SPAnorama – Wellness und mehr

Absolutes Highlight im Hotel st der beheizte Panoramapool mit Blick auf die Berge und die Stadt von Meran. Drinks sowie kleine Snacks werden direkt am Pool serviert und machen jeden Aufenthalt zu einem grenzenlosen Erlebnis. Die großzügige Liegewiese auf über 3.5 Hektar lädt nicht nur auf zahlreiche Sonnenstunden ein, sondern lässt auch genug Raum für Yoga Einheiten, Stretching oder um einfach nur die Stille und den Blick zu geniessen. Im Wellnessbereich darf man sich auf eine finnische Sauna, eine Kräutersauna, eine Infrarot-Kabine, Dampfbad, Kneipptretbecken, Whirlpool und zum Entspannen und einen Ruheraum mit Ausblick freuen.

Frische Früchte, Säfte und Teesorten findet man dort ebenso wie Tageszeitungen und Magazine. Wer sportlich aktiv sein möchte, kann sich im separaten Fitnessraum körperlich betätigen, Mountainbikes (kostenfrei) oder auch E-Bikes (gegen Gebühr) ausleihen. Während des Aufenthalts sind ein Bademantel, Frotteepantoffeln und Saunatücher für alle Gäste inklusive.

Über den Küglerhof

Der Küglerhof in Dorf Tirol bei Meran (Südtirol, Italien) wird seit 1972 von der Familie Dilitz geführt. Tochter Karoline ist Gastgeberin im Hotel und seit jeher mit dem Ort verbunden. Mutter Edith kümmert sich um das Interior und den guten Stil im Haus und Feel Good Managerin Ursula sorgt sich um alle Anliegen der Gäste. Mit seinen 35 Zimmern und Suiten ist der Küglerhof sehr privat gehalten und lässt genug Raum für einen angenehmen Aufenthalt. Die 3,5 Hektar große Liegewiese mit Garten und Pool lässt den freien Blick vom Hotel aus nach Dorf Tirol und bis ins Tal nach Meran gleiten. Das SPA bietet eine Sauna, Dampfbad, Wellness Anwendungen sowie einen separaten Ruhebereich.

Das Frühstück sowie das Wahlmenü am Abend kann man im Restaurant und bei schönem Wetter auf der Hotelterrasse mit direktem Ausblick auf die Berge und die Natur genießen. Das Hotel verfügt über eine großzügige Parkgarage mit 4 Ladesäulen für Elektroautos.

Bildcredit © Küglerhof

Weitere Informationen gibt es unter Kueglerhof.it

Eine Übernachtung inkl. Halbpension kostet ab 205 € pro Person je nach Verfügbarkeit, Reisezeitraum und Zimmerkategorie.

Quelle Sonja Berger Public Relations