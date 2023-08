Künstlicher Intelligenz im E-Commerce: welche Optimierungsoptionen sind möglich?

Künstliche Intelligenz erobert zunehmend die Technologie-Welt und entfaltet ihr Potenzial zur Automatisierung und Verbesserung von Produktionsprozessen. In der Gegenwart angekommen, spielt diese wegweisende Technologie bereits heute eine Schlüsselrolle in vielen Industriebereichen. In diesem Kontext beleuchtet Packlink, die führende Plattform für Logistiklösungen, vielfältige Anwendungsmöglichkeiten der KI im Bereich E-Commerce und Logistik:

Authentische Kundenbewertungen durch KI-Verifikation

Online-Bewertungen sind für Verbraucher oft eine entscheidende Informationsquelle vor einem Kauf. Doch nicht alle Bewertungen sind authentisch, wodurch Käufer nach dem Erwerb eines Produkts enttäuscht werden können. Hier setzt künstliche Intelligenz an, um gefälschte Rezensionen zu identifizieren und den Kaufprozess zu optimieren.

Effiziente Logistikprozesse dank KI-Unterstützung

Im Logistiksektor vereinfacht KI die Abläufe in Lagern, indem sie Sortier- und Kontrollprozesse effizienter gestaltet und somit Zeit und Kosten einspart. Unternehmen nutzen zudem KI, um Lieferketten-Störungen vorherzusagen und Einkaufstrends zu analysieren – ein Mehrwert, der das Kundenerlebnis weiter verbessert.

Intuitives Einkaufen mittels Sprachassistenten

Der vermehrte Zuspruch zu Podcasts und Hörbüchern inspiriert den E-Commerce dazu, die Stimmerkennung einzusetzen, um das Einkaufen zu vereinfachen. KI-gestützte Technologie personalisiert Inhalte für Konsumenten, einschließlich Produktempfehlungen. Virtuelle Sprachassistenten tragen ebenfalls dazu bei, das Einkaufserlebnis intuitiver zu gestalten.

Entstehung neuer Berufsfelder: Der KI-Operator

Während KI menschliche Eigenschaften wie kritisches Denken und Empathie nicht ersetzen kann, optimiert sie dennoch menschliche Arbeitsprozesse. Neue Berufsfelder, wie der des KI-Operators, entstehen, der für den Einsatz von KI in Bereichen wie E-Mail-Marketing, Grafikdesign und Marktanalysen verantwortlich ist. Im E-Commerce-Bereich könnten dadurch innovative Marketinginstrumente entstehen und die Datenwissenschaft gestärkt werden.

“Künstliche Intelligenz hat das Potenzial, den E-Commerce und weitere Sektoren grundlegend zu verändern. Diese Technologie verbindet menschliche Kreativität mit technologischem Fortschritt, um Effizienz im E-Commerce zu steigern und Kunden zufriedenzustellen,” betont Roland Buquet, Sales Director bei Packlink. Von der Verifizierung von Kundenrezensionen über die Optimierung von Logistikprozessen bis hin zur intuitiven Einkaufserfahrung mittels Sprachassistenten – KI verspricht eine wegweisende Transformation der Branche.

Bild © Artem Podrez on Pexels

Quelle MARCO Agency