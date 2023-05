Einzigartige Düfte, die Geschichten erzählen – made in Switzerland

KUKUI ab sofort in Deutschland erhältlich

Düfte wirken unmittelbar auf unsere Gefühle und besitzen Kräfte, derer man sich nicht entziehen kann. Auch Erinnerungen können durch Düfte evoziert werden, man denke zum Beispiel an einen Spaziergang über eine frisch gemähte Sommerwiese oder weihnachtlichen Plätzchenduft, der einem noch Jahre später ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Für besonders exklusive und einzigartige Duftwelten steht seit über zehn Jahren die Schweizer Raumduft Manufaktur KUKUI, deren vegane und nachhaltige Produkte ab sofort auch auf dem deutschen Markt erhältlich sind.

Gegründet wurde sie von der Duftkreateurin Anna Portmann. Bereits als Kind strich sie durch die Gärten ihrer Heimat, der Romandie, und kultivierte die Fähigkeit, Eindrücke und Erlebnisse als Inspiration für Düfte zu nutzen und fein nuanciert zu interpretieren. Ihre harmonisch komponierten Düfte erfüllen Räume mit Stimmungen und verwandeln sie in individuelle Duftlandschaften. Aus einem neutralen Ambiente machen sie eine Welt, in der Menschen sich zuhause fühlen, in denen ihr Geist inspiriert wird, egal, ob privates Zuhause, Hotel oder Boutique.

Die elegante Produktrange von KUKUI umfasst stilvolle Duftkerzen, Stick-Diffusoren und Raumsprays in verschiedenen Größen und 24 Duftrichtungen, sowie ein Discovery Set mit sechs individuell zusammenstellbaren Düften zum Ausprobieren und weiteres Zubehör.

Für den Einsatz in größeren Räumen, etwa in der Hotellerie, Gastronomie und im Handel, gibt es darüber hinaus eigens entwickelte Duftgeräte. In der Schweiz setzen bereits eine Vielzahl exquisiter Hotels die wohltuende Kraft von KUKUI Düften ein, zum Teil auch mit individuell kreierten Signaturedüften. Zu den Partnern zählen zum Beispiel das Beau-Rivage Palace in Lausanne, das Six Senses in Crans-Montana, das Kempinski Palace in Engelberg, die Swiss Deluxe Hotels und die Hirslanden Klinik in Zürich.

Im Anschluss an ihren Aufenthalt können die Gäste ihren KUKUI Lieblingsduft inklusive der damit verbundenen positiven Assoziationen direkt mit nach Hause nehmen. „Wir schaffen Erlebniswelten und machen die emotionalsten Erinnerungen des Lebens sinnlich erlebbar. Wir kreieren Stimmungen und Atmosphären, die unvergessliche Bilder, Emotionen und bleibende Eindrücke entstehen lassen. Unser Ziel ist es, den Menschen dieses Erlebnis an jedem Ort zu ermöglichen. Im eigenen Zuhause, beim Shopping oder als Gast im Hotel“, so Anna Portmann, Maître Créateur von KUKUI.

Alle KUKUI Produkte werden mit viel Liebe, handwerklicher Sorgfalt und Schweizer Präzision in der eigenen Manufaktur in Zürich hergestellt. Die Quelle aller Inspiration ist dabei stets die Natur. Zum Einsatz kommen ausschließlich die für die jeweilige Komposition besten Rohstoffe – das sind zum großen Teil natürliche und auch klassische Synthese-Parfum- rohstoffe. Das Hauptanliegen von KUKUI ist grundsätzlich die Verbindung von höchster Qualität und nachhaltiger Produktion.

Auf jegliche Art von Tierversuchen wird verzichtet. Der Name KUKUI stammt übrigens vom gleichnamigen hawaiianischen Baum, dessen breite Krone Nüsse trägt, die wertvolle Öle mit besonders pflegenden Eigenschaften enthalten. Er inspiriert dazu, die wertvollen Essenzen der Natur als Ausgangspunkt für alle Kreationen zu sehen, denn Naturverbundenheit, Nachhaltigkeit und der respektvolle Umgang mit den natürlichen Ressourcen sind die Essenz der Marke. „Wir glauben daran, dass man nur mit dem gemeinsamen Streben nach Qualität und viel Herzblut wirklich eigenständige und hochwertige Duftwelten erschaffen kann“, so Portmann weiter.

Als dekorative Wohn-Accessoires tragen KUKUI Produkte auch zum optischen Ausdruck des Raums bei. Die stilvollen Duftkerzen, Stick-Diffusoren und Raumsprays verfolgen alle dieselbe unaufdringlich-elegante Gestaltungslinie. Anspruchsvolles Design und praktische Funktion gehen dabei Hand in Hand – so schützen die braunen Flakons den Duft vor Licht und Zersetzung. Die edel schimmernden Metalldeckel der Duftkerzen bewahren den Duft und schützen vor Staub, zudem können sie zum Auslöschen verwendet werden, ohne dass die Kerze den Rauch einschließt und dadurch den Duft beeinträchtigt.

Alle KUKUI Kreationen sind erhältlich im Onlineshop unter www.kukui.ch/com sowie bei den jeweiligen Hotels und Handelspartnern. Zur leichteren Orientierung sind die Düfte im Webshop in sechs Unterkategorien gegliedert (Citrus-Frisch, Frisch-Herbal, Floral-Frisch, Blumig-Pudrig, Holzig-Warm und Holzig-Warm). Die Kreationen selbst tragen eine Signatur bestehend aus einer Nummer und einem Eigennamen, beispielweise Ginger Spirit No 17, Amber Musc No 43, Suede No 77. Die Preisrange reicht je nach Produkt und Größe von 19,00 Euro bis 179,00 Euro.

https://kukui.ch/com/

Titelbild@ H2 AGENCY SWITZERLAND

Quelle: Froschkönig PR