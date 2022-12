KURABU erhält 1,55 Millionen Euro in Seed- Finanzierungsrunde

Das Potsdamer Startup KURABU hat in einer Seed- Finanzierungsrunde 1,55 Millionen Euro von Investoren eingesammelt. Mit seiner digitalen Plattform nimmt KURABU Vereinen aus Sport und Gesellschaft die administrative Arbeit ab und macht das Vereinsleben attraktiver für Mitglieder, Mitarbeiter und Sponsoren. Über eine App können Mitglieder, Teams, Trainer und Eltern miteinander kommunizieren und Funktionäre, Angestellte und Administratoren den Verein effizient managen. Das eingeworbene Kapital wird unter anderem dafür eingesetzt, das Angebot auszubauen und die Bekanntheit der Marke zu steigern.

Zu den Investoren der Finanzierungsrunde gehören unter anderem Reedstreet Ventures, die Investmentfirma von Christian Seifert, der Seriengründer Julius Göllner sowie die Venture- Capital-Gesellschaft Brandenburg Kapital, eine Tochtergesellschaft der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB).

“Vereine leisten einen unersetzlichen Beitrag für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft”, sagt Co-Investor Christian Seifert. “KURABU erschließt kleinen und großen Vereinen die Potentiale der Digitalisierung und stärkt dadurch die einzigartige Vereinslandschaft in Deutschland.”

“Wir wollen die führende Community-Management-Plattform im deutschsprachigen Raum werden”, sagt der Co-Gründer und CEO von KURABU, Marc Zwiebler. “Mit Unterstützung unserer Investoren wird KURABU Vereinen aus Sport und Gesellschaft dabei helfen, für ihre Millionen von Mitgliedern und Mitarbeitern attraktiver zu werden.”

Katja Kühnel, Senior Investment Manager bei Brandenburg Kapital ergänzt: “Durch steigende Erwartungshaltungen bei den Mitgliedern und Sponsoren an Service und Kommunikation sind die Vereine gezwungen, digitale Lösungen einzusetzen. Das Management- Team von KURABU verfügt über langjährige Berufserfahrung und das notwendige Fingerspitzengefühl, um das bisher kaum genutzte Potenzial gemeinsam mit den Vereinen zu heben.“

Eine Lösung für alles

Die All-in-one-Lösung von KURABU erleichtert das komplette Vereinsmanagement – von Online-Mitgliedsanträgen, digitalen Mitgliedsausweisen mit QR-Code und Check-in-Möglichkeit, Selbstverwaltung der Mitgliederdaten, automatisierter Beitragsabrechnung und Spendenfunktion über Planung und Registrierung von Events, Trainings und Meetings bis hin zum Upload von Dokumenten für Mitglieder und Teams.

Mit dem eingeworbenen Geld will KURABU die Software weiterentwickeln und schrittweise Funktionen ergänzen, etwa Kurs- und Platzbuchungen, Ticketverkauf sowie die Vermarktung von Sponsoren, Ausrüstung und Fanartikeln. Weiterhin sollen die Mittel eingesetzt werden, um die Bekanntheit der Marke KURABU zu steigern, interne Prozesse zu automatisieren und weitere Partnerschaften abzuschließen.

Hunderte Vereine nutzen die Software schon

Bereits hunderte Vereine aus Sport und Gesellschaft mit weit über 100.000 Mitgliedern nutzen Kurabu. Dazu gehören Traditions- und Karnevalsvereine, Hobby-, Tierzüchter-, Kultur- und Naturschutzvereine, Stiftungen und Verbände, Selbsthilfegruppen und Fördervereine für gemeinnützige Projekte wie Schulen oder Kindertagesstätten. Als exklusive Partner konnten bereits der DJK-Sportverband, der Bayerische Fußballverband und weitere regionale und nationale Sportverbände gewonnen werden. Die Zahl der Kunden soll in den kommenden Jahren kräftig steigen – zum einen durch Weiterempfehlungen zufriedener Bestandskunden, aber auch durch eine kontinuierliche Verbesserung und Erweiterung der Plattform. Auch Kooperationen mit öffentlichen Institutionen der Sportförderung und privaten Sponsoren sind geplant.

KURABU = vereint, gemeinsam, zusammen

KURABU ist japanisch und heißt vereint, gemeinsam oder zusammen. Der Name spiegelt nicht nur das Kernkonzept der Software wider, alle Beteiligten eines Vereins digital zusammenzubringen, sondern auch die Weiterentwicklung der Plattform in enger Partnerschaft mit Vereinen.

Hintergrund: Vereine in Deutschland

Deutschland hat eine Vereinslandschaft, die es so nirgendwo sonst auf der Welt gibt: 50 Millionen Menschen, das sind 60 Prozent der Bevölkerung, sind in 635.000 eingetragenen Vereinen organisiert und treiben dort Sport, machen Musik, gehen einem Hobby nach, beackern Kleingärten oder organisieren sich zur Selbsthilfe. 31 Millionen Ehrenamtliche und 2,3 Millionen Beschäftigte engagieren sich in Vereinen.

Bild Team Kurab

Quelle Investitionsbank des Landes Brandenburg