L.I.T. heißt 45 neue Nachwuchskräfte willkommen

45 neue Nachwuchskräfte begrüßte der Vorstand der L.I.T. AG am Donnerstag zum ersten Tag ihrer Ausbildung.

18 angehende Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung, acht Fachkräfte für Lagerlogistik, vier Fachlageristen, vier Berufskraftfahrerinnen und -fahrer, drei Kaufleute für Büromanagement, ein Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung und drei für Systementwicklung, zwei duale Studierende im Studiengang „Wirtschaft im Praxisverbund“, eine duale Studierende im Studiengang BWL sowie ein Jahrespraktikant starten in ihre berufliche Zukunft bei dem Logistikspezialisten. Die ersten zwei Tage verbringen alle Neuzugänge am Hauptsitz in Brake, um das Unternehmen und seine Abläufe kennenzulernen. Anschließend treten sie ihre Ausbildung an einem von 13 der insgesamt 23 L.I.T.-Ausbildungsstandorte in Deutschland an.

„Trotz des branchenweiten Rückgangs an Ausbildungskräften freuen wir uns sehr, dass wir in diesem Jahr 41 Auszubildende, drei duale Studierende und einen Jahrespraktikanten bei uns begrüßen dürfen. Damit konnten wir die Zahl unserer Nachwuchskräfte über die Jahre konstant halten – ein Beleg dafür, dass sich unser Engagement zur Förderung junger Talente auszahlt“, sagt Astrid Jonat, Ausbildungsleiterin der L.I.T. AG. Derzeit absolvieren insgesamt 120 Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger ihre Lehre bei dem Logistikunternehmen.

Umfangreiches Programm am Hauptsitz

Die neuen Auszubildenden kommen zunächst für zwei Tage am Hauptsitz in Brake zusammen. Nach der Begrüßung durch die Vorstandsmitglieder Julian Lachnitt, Simeon Breuer, Ingo Schreiber sowie das Ausbildungsteam starten die Auszubildenden mit der Einführung in die hausinternen Abläufe und Programme. Die Kolleginnen und Kollegen des dritten Lehrjahres organisieren den ersten Tag, bei dem die Neulinge sich untereinander und die Unternehmensgruppe sowie die einzelnen Abteilungen besser kennenlernen. Zum Programm gehören unter anderem die Besichtigung des L.I.T.-Azubi-Trucks, ein Fotoshooting und ein gemeinsames Mittagessen. Am zweiten Tag absolvieren die Neuzugänge grundlegende Schulungen, darunter EDV- und Telefontrainings sowie Seminare zum Qualitätsmanagement.

Paten für einfachen Berufseinstieg

Außerdem hat jede Berufseinsteigerin und jeder Berufseinsteiger bereits vor Ausbildungsbeginn einen persönlichen Paten aus dem zweiten Lehrjahr erhalten, der sie in den nächsten zwei Monaten beim Onboarding unterstützt. „Es erleichtert den Einstieg enorm, wenn unsere Auszubildenden eine Ansprechperson haben, die sich kürzlich in derselben Situation befand“, sagt Jonat. Nach der Einführung beginnen sie ihre Ausbildung an 13 verschiedenen Standorten des Logistikdienstleisters.

Interessierte haben auch weiterhin die Möglichkeit, sich für eine Ausbildung bei der L.I.T. zu bewerben. Unter anderem sind Ausbildungsplätze zur Fachkraft für Lagerlogistik, zum Kaufmann beziehungsweise zur Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung sowie zum Kaufmann beziehungsweise zur Kauffrau für Büromanagement an den Standorten Brake, Bremen, Germersheim und Polch noch frei.

