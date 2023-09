Lab4Land 2023: KOSii gewinnt Abschlusspitch

Nach vier intensiven Wochen auf dem DSTATION KreativCampus wissen junge Startups zu begeistern: Das vierte Lab4Land-Accelerator-Camp hat seinen Abschluss gefeiert. Beim finalen Pitch bei lockerer Stimmung auf dem sonnigen Campus präsentierten die Startups ihre Ergebnisse aus vier Wochen Coworking, Coaching und Pitchtraining, wobei das Team KOSii von der Jury zum Sieger gekürt wurde. Dass die Teams über die Zeit sowohl untereinander als auch mit der Elm-Asse-Region zusammengewachsen sind, zeigte sich beim fröhlichen Abschlussessen und beim gemeinsamen Ausklang am Lagerfeuer.

Seit 2020 veranstalten der DSTATION KreativCampus, die Projektagentur Wolfenbüttel, die Stiftung Zukunftsfonds Asse und dieses Jahr erstmals die Wirtschaftsförderung im Landkreis Wolfenbüttel das Startup-Camp in Schöppenstedt. Nachdem das Camp im vergangenen Jahr eher landwirtschaftlich geprägt war, hatte es dieses Jahr einen stärkeren Fokus auf sogenannte Social Innovations: So trieb während des Camps das Siegerteam KOSii ihre Vision eines inklusiven Coworking-Space für und mit Menschen mit Behinderung voran, während Heart Made eine Plattform zur besseren Wahrnehmung kreativer Frauen konzeptionierte. MOST Wanted nutzte die Zeit, um eine bestehende Mosterei nachhaltig und sozial agierend auszubauen. Darüber hinaus feilte das Biotech-Startup ALGAEPLANT an ihrem Geschäftsmodell der Produktion von Stärke und Pigmenten mit Hilfe von Mikroalgen.

So unterschiedlich die Ideen auch waren, so einig waren sich die Teams bei ihren Resümees: Sie alle gaben an, mit dem Camp, der Organisation und dem Coworking-Space überaus zufrieden gewesen zu sein. Das intensive Programm sei für sie eine große Chance gewesen. Gerade die lokalen Teams hätten das Camp überhaupt erst als Anlass genommen, aus einer bloßen Idee ein Geschäftsmodell zu formen. „Dass wir Menschen aus der Elm-Asse-Region ermutigen konnten, ihrer Idee nachzugehen, macht uns besonders stolz“, so Arne Brökers, Projektleiter des Lab4Land. Und wie gut Ideen mit der richtigen Unterstützung innerhalb von vier Wochen wachsen können, bewies beim Abschlusspitch insbesondere das Siegerteam KOSii.

Auch die Organisation hinter dem Startup-Camp zeigte sich äußerst zufrieden. „Es war eine tolle Zeit mit tollen Teams und tollen Ideen“, so Brökers. „Auch im vierten Jahr haben wir Einiges verbessert und selbst viel dazu gelernt.“ Dass dieses Jahr erstmals die Wirtschaftsförderung mit dabei gewesen sei, habe dem Programm noch mehr Profil verliehen. „Wir freuen uns auf die kommenden Jahre. Gemeinsam mit der gesamten Region haben wir noch viel vor und wollen die vorhandenen Potenziale bergen.“

Bild Lab4Land 2023: KOSii gewinnt Abschlusspitch Enthuellung des Sieger-Teams (vlnr. Arne Brökers , Marie Langer, Lucy Peters)

Quelle Lab4Land | Der Accelerator für nachhaltige Projekte und Geschäftsideen auf dem Land