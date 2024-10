Lateincamp Frankfurt in den Herbstferien

Die Frankfurter Sprachschule Academia Linguae bietet für die erste hessische Schulferienwoche erstmals ein Lateincamp an, das sich speziell an interessierte Schüler der Klassenstufen 7 bis 12 richtet. Das Lateincamp soll eingerostete Lateinkenntnisse auffrischen oder überhaupt erstes Interesse an der Sprache der Römer wecken.

Lateinvorkenntnisse sind also zwar von Vorteil, aber nicht Voraussetzung.

Spaß steht im Vordergrund

„Beim Lateincamp soll der Spaß im Vordergrund stehen. Es geht hier mehr um das Grundverständnis als um das Auswendiglernen von Deklinationstabellen“, sagt Lateinlehrer Hannes Weber. „Latein ist dabei viel mehr als eine Sprache, sondern sie ist Zeitreise in die Ursprünge unserer Zivilisation“, ergänzt seine Kollegin Paulina Bank.

Die Frankfurter Sprachschule bietet schon seit 2007 Lateinkurse an. Ursprünglich richtete sich das Angebot der Academia Linguae ausschließlich an Studenten, die die Semesterferien nutzen, um das Latinum oder die etwas weniger anspruchsvollen Lateinkenntnisse zu erwerben – eine wichtige Voraussetzung etwa für Medizin, Geschichts- oder Sprachwissenschaften. „Lateinkurse werden inzwischen immer häufiger auch von Schülern nachgefragt, so dass wir das Konzept das Lateincamps entwickelt haben, das sich vorwiegend an die Bedürfnisse der Schüler adressiert“, erklärt Schulleiterin Claudia Sentürk.

Der Kurs findet in der ersten hessischen Ferienwoche vom 14. bis zum 18. Oktober in den Seminarräumen der Jugendherberge in Frankfurt-Sachsenhausen, Deutschherrnufer 12 statt. Erreichbar ist der Seminarort mit der Tramlinie 18 bis Frankensteiner Platz oder mit der S-Bahn bis Lokalbahnhof.

Bild:Foto Quelle: Academia Linguae

Quelle:TE Communications GmbH