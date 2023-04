Learneo, Inc. übernimmt LanguageTool 

Das Unternehmen erweitert sein Angebot an KI-gesteuerten Schreib-Tools und -Services um eine multilinguale Schreibplattform

Learneo, Inc., eine aufstrebende Plattform von Unternehmen und Technologien für die Bereiche Produktivität und Lernen, gibt heute die Übernahme des in Deutschland gegründeten Unternehmens LanguageTool bekannt. Diese multilinguale Schreibplattform umfasst über 30 Sprachen, darunter Englisch, Deutsch und Spanisch. Mit dieser Akquisition erweitert Learneo sein Portfolio an Schreiblösungen und untermauert seine internationale Expansionsstrategie.

„Wir unterstützen Unternehmen, die Menschen dabei helfen, mehr zu lernen – und zwar schneller, besser, kostengünstiger und ortsunabhängig“, erklärt Andrew Grauer, CEO von Learneo. „Das LanguageTool-Team passt genau in unsere Investitionsstrategie. Mit seinen werteorientierten und ehrgeizigen Gründern, den vielen Kund:innen weltweit und der einzigartigen Sprach- und KI-Expertise setzen wir unsere Mission so international fort.“

Die meisten Menschen weltweit kommunizieren heute in mehr als einer Sprache. Arbeitgeber:innen erwarten von ihren Mitarbeiter:innen zunehmend, dass sie sich mit Kolleg:innen, Partner:innen und Kund:innen in mehreren Sprachen austauschen. So haben beispielsweise 9 von 10 amerikanische Arbeitgeber:innen angegeben, dass sie auf Mitarbeiter:innen zählen, die neben Englisch über weitere Fremdsprachenkenntnisse verfügen.

Daniel Naber gründete LanguageTool im Jahr 2003 als Teil seiner Diplomarbeit während seines Studiums der Computerlinguistik. Seine Vision: Menschen in einer zunehmend globalen Welt bei der Kommunikation zu unterstützen. Naber verbrachte viele Jahre damit, LanguageTool in seiner Freizeit aufzubauen, zunächst als Open-Source-Projekt und später – gemeinsam mit Christopher Blum – als Unternehmen.

Blum hatte zuvor die Rechtschreibprüfungsplattform Spellboy gegründet. Beide Gründer beschlossen, Synergien zu bündeln und ihre Erfahrungen zusammenzubringen. Heute hat das Unternehmen mehr als 60.000 zahlende Abonnent:innen, darunter Unternehmen sowie Millionen weitere Nutzer:innen, viele davon in Europa und Lateinamerika.

„Nachdem wir LanguageTool in den letzten 20 Jahren aufgebaut haben, freuen wir uns sehr, dass wir mit Learneo jetzt einen Partner gefunden haben, der unsere Mission teilt, unsere Technologie versteht und unsere Innovationen unterstützen kann“, sagt Naber.

„Der Beitritt zum Learneo-Team und die Zusammenarbeit mit Talenten, die über weitreichende Kenntnisse in den Bereichen Schreiben und künstliche Intelligenz verfügen, um unsere Vision voranzutreiben, ist ein wahr gewordener Traum. Wir sind voll motiviert und freuen uns auf die zahlreichen Möglichkeiten, die vor uns liegen!“

Mit dieser Übernahme umfasst Learneo nun sieben verschiedene Geschäftsbereiche: CliffsNotes, Course Hero, LanguageTool, LitCharts, QuillBot, Scribbr und Symbolab. Sowohl einzeln als auch gemeinsam leisten die Learneo-Geschäftsbereiche Pionierarbeit bei einer Vielzahl von Anwendungen für aufstrebende Technologien, einschließlich der Nutzung von KI zur Verbesserung der schriftlichen Kommunikation, des Lesens und der mathematischen Fähigkeiten von Menschen, unabhängig davon, ob sie sich in der Schule, in einem professionellen Arbeitsumfeld oder einfach im Alltag befinden.

Kürzlich kündigte QuillBot die Erweiterung seiner Plattform um einen KI-gestützten Übersetzungsdienst an, der es den Nutzer:innen ermöglicht, komplexe Texte zu übersetzen und die Nuancen von Satzstruktur, Wortwahl und Verbkonjugation besser zu verstehen.

„In einer immer stärker globalisierten, asynchronen Arbeitsumgebung sind mehrsprachige Fachkenntnisse für die schriftliche Kommunikation sehr gefragt“, so Rohan Gupta, CEO von QuillBot und Leiter des Geschäftsbereichs Schreiben bei Learneo. „Daniel, Christopher und das LanguageTool-Team haben etwas wirklich Einzigartiges geschaffen, und ich freue mich darauf, dass wir gemeinsam unsere Produktlinien im Learneo Schreib-Business weiterentwickeln und die internationale Schreib-Branche insgesamt voranbringen werden.“

Erfahren Sie mehr über die Learneo-Plattform und erhalten Sie die nötige Schreibunterstützung mit LanguageTool, QuillBot und Scribbr.

Bild Daniel Naber

Quelle s.immer communications GmbH