Liefergrün , Deutschlands führender Anbieter nachhaltiger Lieferungen auf der letzten Meile, startet seine internationale Expansion und ist bald – ab Anfang November – auch in Österreich unterwegs. Das Konzept: heute online bestellen und am selben oder nächsten Tag nach Hause liefern lassen – emissionsfrei und ohne schlechtes Gewissen. Liefergrün bringt diesen nachhaltigen Logistikansatz in Kombination mit seiner Plattform nun als Erstes nach Wien. Weitere österreichische Städte und Nachbarländer sollen bald folgen.

Die Entwicklung des österreichischen Marktes leitet Logistikexperte Sascha Sauer , der zuvor als Head of Logisitcs und Head of Sales als Prokurist bei Hermes Logistik in Österreich tätig war. Mit zehn Jahren Erfahrung im Bereich Logistik und umfangreichen Marktkenntnissen wird er Liefergrün beim Aufbau zu einem europäischen Unternehmen unterstützen.

„In Österreich und Osteuropa ist der Onlinehandel eindeutig im Aufwind. Allerdings ist die letzte Meile dort noch nicht ausreichend nachhaltig abgedeckt. Gerade beim letzten Punkt müssen wir schneller werden. Mit dem Liefergrün-Ansatz aus Deutschland sehe ich daher großes Potenzial. Ich freue mich unglaublich darauf, mit dem gesamten Liefergrün-Team eine zukunftsfähige Lösung nach Österreich zu bringen und heute schon einen echten Einfluss auf unsere Umweltziele zu haben“, sagt Sascha Sauer, Managing Director bei Liefergrün in Österreich.

Liefergrün: Kundenzentriert und klimaneutral für lebenswertere Innenstädte

Die Freude und Bequemlichkeit am Online-Shopping nimmt weiter zu: 76 % der Österreicher*innen kaufen laut der aktuellen „ E-Commerce Studie ” online ein. Zudem wurde bis Ende April 2022 erstmals die 10-Milliarden-Euro-Marke geknackt. Gleichzeitig beklagen sich die Großstädter*innen zunehmend über Emissionen und Platzprobleme. Große herkömmliche Lieferfahrzeuge auf der letzten Meile sind, Stand jetzt, für rund 70 % der Gesamtemissionen im Lieferprozess verantwortlich. „Das geht besser und muss mit den Wünschen der Verbraucher*innen nach einem umweltbewussteren Leben kompatibel sein“, dachte sich Niklas Tauch und gründete daraufhin Liefergrün.

Die Last-Mile-Plattform setzt mit ihrem technologisierten Logistikkonzept auf planbare und schnelle Belieferung von Innenstädten per Lastenrad und E-Van. Die Kund*innen bestimmen dabei, wann die Lieferung ankommen soll und nicht umgekehrt. Das gleiche Prinzip gilt auch für die Retouren. Mit einer eigens entwickelten App wird sogar die optimale Route für die Fahrerin oder den Fahrer mit dem passenden Fahrzeug berechnet. Auf diese Weise werden Lieferungen effizienter und 86 % der Emissionen im Lieferprozess können dadurch eingespart werden. Der Rest wird durch das Unternehmen kompensiert. Das Ziel ist natürlich, irgendwann die 100 % zu erreichen.

“Wir arbeiten daran, europaweit die nachhaltigste und effizienteste Lieferlösung für jeden Online-Shop aufzubauen. Die Expansion nach Wien markiert den Beginn unseres internationalen Abenteuers. Die grüne letzte Meile wird überall in Europa gebraucht, und nur die Einzelhändler*innen, die sich jetzt der Bewegung anschließen, können sich wirklich differenzieren”, so Niklas Tauch, Geschäftsführer von Liefergrün. “Saschas Erfahrung bei Hermes macht ihn zur perfekten Ergänzung, um unser Team und unser Lieferkonzept in ganz Österreich zu exportieren. Ich freue mich sehr auf den Austausch und die Zusammenarbeit mit ihm, um die Marke Liefergrün weiter zu stärken.”

Expansion Richtung Zentraleuropa

Das 2020 gegründete Cleantech-Startup mit Standorten in Münster und Berlin wächst rasant und beschäftigt mittlerweile über 60 Mitarbeiter*innen – Tendenz steigend. In Berlin, Hamburg und Köln konnten sich die grünen Stadtflitzer bereits bewähren. Seit September ist Liefergrün nun auch offiziell in Wien tätig – Ab Anfang November starten die Lieferungen. Die geplante E-Van- und Cargo-Bike-Flotte wird zudem schnell alle Landeshauptstädte und Umgebung abdecken können.

Durch die Nähe Österreichs zu anderen europäischen Ländern hat Liefergrün als nächstes Metropolen wie Budapest, Bratislava und Prag im Visier und kann damit weitere 30 % des Liefermarktes abdecken. “Diese Märkte sind vielversprechend, da das Interesse am Online-Handel sehr groß ist. Doch ohne moderne und flexible Liefermöglichkeit führt dies zum Verkehrschaos in den Städten. Die derzeitige Infrastruktur entspricht noch lange nicht den nachhaltigen Zielen. Genau hier wollen wir ansetzen. Wir müssen dort, wo überholte Prozesse bestehen, radikal umdenken, um eine intelligentere und nachhaltigere Lieferinfrastruktur für die letzte Meile und mittelfristig für den Regionalverkehr zu schaffen. ”, ergänzt Sascha Sauer.

