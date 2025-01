Lindner wirbt für Schwarz-Rot-Gelb

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – FDP-Chef Christian Lindner hat für ein Bündnis aus Union, SPD und FDP geworben.

`Die Deutschlandkoalition wäre besser als Schwarz-Grün`, sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagsausgaben). `Dass die FDP die Scholz-Politik nicht fortsetzt, ist klar.` Menschlich gebe es aber zu vielen führenden Sozialdemokraten immer noch ein gutes Verhältnis. `Zu meinem Geburtstag habe ich viele liebenswürdige Grüße aus der SPD erhalten.`

Namen wollte Lindner indes nicht nennen. `Die Kolleginnen und Kollegen wissen, dass ich vertrauenswürdig bin und sie niemals outen würde. Das könnte ihnen momentan ja schaden`, sagte er. `Für die Kampagne der Scholz-SPD muss ich ja als das personifizierte Böse herhalten.`

Wenn die FDP wieder in den Bundestag einziehe, habe Schwarz-Grün automatisch keine Mehrheit. `Es müsste dann eine Deutschlandkoalition gebildet werden. Eine Regierung ohne Grüne ist ein Fortschritt`, bekräftigte Lindner. Er halte es aber unverändert für möglich, Wähler der AfD zu gewinnen für eine Regierung der Mitte, `an der endlich einmal SPD und Grüne nicht beteiligt` seien. Schwarz-Gelb wäre jetzt `am besten für unser Land`.



Foto: Christian Lindner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts