Mit Lizza Keto launcht Lizza eine neue Marke für bewusste Ernährung. Bekannt aus Die Höhle der Löwen für seine gesunde Pizza, bietet Lizza seit jeher das Beste aus Leinsamen.

Die Produktformel: Hochwertige Rohstoffe, die dem Körper viele Ballaststoffe, Proteine und Omega-3 liefern, anstelle von leeren Kohlenhydraten. Eben das Beste für Körper, Wohlbefinden und Geist! Nun, nach großer Nachfrage, in einer exklusiven Keto Linie mit ultra wenigen Kohlenhydraten.

In der ketogenen Ernährung wird die Aufnahme von Kohlenhydraten stark reduziert und Energie aus der Verbrennung von Fett gewonnen. International gesehen, ist die ketogene Ernährung, einer DER führenden Food-Trends und auch in Deutschland nicht mehr wegzudenken. Für Lizza und das neue Produktportfolio ist “Keto” ein Versprechen an Körper und Seele. Es richtet sich an alle, die sich einfach, unkompliziert und vor allem bewusst ernähren wollen. Lizza Keto ist auch bei ernährungsbedingten Einschränkungen durch Intoleranzen, Krankheiten oder Abnahme-Wünschen der perfekte Wegbegleiter und hilft, eigene, selbstgesteckte Ziele zu erreichen.

Lizza Keto vereint das Beste aus Leinsamen mit ultra wenigen Kohlenhydraten, vielen Ballaststoffen und Proteinen sowie Omega-3. Die Produkte, mit Liebe zum Handwerk in der eigenen Produktion in Neu-Isenburg produziert, sind 100 % natürlich & bio. Das Sortiment besteht derzeit aus verschiedenen Backmischungen und ist vorerst exklusiv online erhältlich. Bereits im Februar wird eine Vielzahl vorgebackener Convenience-Produkte das Sortiment ergänzen. Mehr Details und einen Überblick des Sortiments sind auf lizza.de zu finden.

Quelle Lizza GmbH