Von Stress zu Gelassenheit

Die Lobert-Methode als Schlüssel zur Balance

Die Lobert-Methode ist ein umfassender Ansatz zur Stressbewältigung und Persönlichkeitsentwicklung. Sie richtet sich auch an diejenigen, die aufgrund negativer Erfahrungen Schwierigkeiten haben, Stress zu reduzieren. Die Methode zeigt, dass es nicht immer das stundenlange Workout, die Weihrauchkerzen im ganzen Haus oder das permanente Tragen von Yogahosen sein müssen, um ein Leben in Balance zu erreichen.

Das Leben besteht aus Phasen der Anspannung und Entspannung. Manchmal ist das Leben herausfordernd, selbst für die entspannteste Person der Welt. Der Umgang damit hilft uns, den Weg zurück in die Balance zu finden. Balance bedeutet, dass wir grundsätzlich mehr entspannte Tage haben als Tage, an denen wir die Wände hochgehen möchten.

Die Lobert-Methode basiert auf sechs zentralen Prinzipien und fünf grundlegenden Wahrheiten, die den Weg zu einem ausgeglichenen und erfüllten Leben ebnen. In diesem Artikel werden wir die Prinzipien der Methode und ihre Anwendung im Alltag näher beleuchten.

Die fünf Wahrheiten der Lobert-Methode

Es wird Sie niemand retten kommen: Diese Wahrheit betont Ihre Eigenverantwortung. Sie müssen die erforderlichen Schritte gehen und Ihr Leben in die Hand nehmen.

Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung: Keine Entscheidung zu treffen, ist auch eine Entscheidung – nämlich die sich den Umständen oder den Gefälligkeiten anderer zu überlassen. Diese Wahrheit erinnert uns daran, dass Passivität Konsequenzen hat und wie wichtig es ist, aktiv Entscheidungen zu treffen.

Wachstum tut weh: Persönliches Wachstum ist oft schmerzhaft. Es erfordert, sich Ängsten und Unsicherheiten zu stellen und die Komfortzone zu verlassen. Diese Wahrheit ermutigt uns, den Schmerz als Teil des Wachstumsprozesses zu akzeptieren.

Keine Zeit ist immer: Zeit ist eine der wertvollsten Ressourcen, die wir haben. Diese Wahrheit erinnert uns daran, dass wir unsere Zeit bewusst nutzen und Prioritäten setzen sollten.

Sie sind es wert: Diese Wahrheit betont den eigenen Wert und die Wichtigkeit der Selbstfürsorge.

Haben wir die Wahrheiten verinnerlicht können wir uns den sechs Prinzipien der Lobert-Methode widmen:

Die sechs Prinzipien der Lobert-Methode

Loslassen, was Sie beschwert: Oftmals tragen wir unnötigen Ballast mit uns herum, sei es in Form von negativen Gedanken, alten Konflikten oder unerfüllten Erwartungen. Die Lobert-Methode lehrt uns, diesen Ballast bewusst loszulassen, um Platz für Neues zu schaffen.

Ideen: Achtsamkeitsübungen, Meditation, Tagebuch schreiben

Offen sein für Neues: Veränderung ist ein wesentlicher Bestandteil des Lebens. Offenheit für neue Erfahrungen und Perspektiven hilft uns, flexibel und anpassungsfähig zu bleiben. Dies bedeutet, sich neuen Herausforderungen zu stellen und bereit zu sein, aus Fehlern zu lernen

Ideen: Fahren Sie einen anderen Weg zur Arbeit, probieren Sie ein neues Rezept aus.

Bei sich bleiben, auch in Krisen: In schwierigen Zeiten ist es besonders wichtig, sich selbst treu zu bleiben und nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren. Die Lobert-Methode betont die Bedeutung von Selbstreflexion und innerer Stabilität, um auch in Krisen bei sich zu bleiben

Ideen: Erstellen Sie eine Liste, in der Sie alles aufschreiben was Ihnen gefällt und Ihnen Energie gibt. Unterteilen Sie in täglich, wöchentlich, monatlich und jährlich

Empathisch sein, auch sich selbst gegenüber: Selbstempathie ist ein zentraler Aspekt der Lobert-Methode. Es geht darum, sich selbst mit Freundlichkeit und Verständnis zu begegnen, insbesondere in Momenten des Scheiterns oder der Schwäche. Dies fördert ein gesundes Selbstwertgefühl und stärkt die Resilienz.

Ideen: Nehmen Sie sich die Zeit, aufzuschreiben, was Sie an sich selbst mögen. Fragen Sie fünf Menschen in Ihrem nahen Umfeld, was sie an Ihnen schätzen. Formulieren Sie einen wertschätzenden Satz über sich selbst und beginnen Sie Ihren Tag damit, zum Beispiel: „Ich liebe mich mit all meinen Facetten.“

Realistisch sein: Realismus bedeutet, die Dinge so zu sehen, wie sie sind, ohne sie zu beschönigen oder zu dramatisieren. Dies hilft, realistische Ziele zu setzen und Enttäuschungen zu vermeiden. Die Lobert-Methode ermutigt dazu, sich seiner Stärken und Schwächen bewusst zu sein und entsprechend zu handeln.

Ideen: Beginnen Sie mit einem Mindmap, um Ihre Ziele zu definieren. Überlegen Sie, was Sie erreichen wollen, was Sie dafür benötigen und was Sie bereits haben. Bewerten Sie die Realisierbarkeit und prüfen Sie, ob es in kleinere Schritte unterteilt werden muss.

Terminieren und Strukturieren: Eine gute Organisation und Zeitmanagement sind entscheidend, um den Alltag erfolgreich zu meistern. Die Lobert-Methode empfiehlt, Aufgaben zu terminieren und den Tag zu strukturieren, um Stress zu reduzieren und effizienter zu arbeiten.

Ideen: Erstellen Sie eine To-Do-Liste, um alle Aufgaben zu notieren und Ihrem Gehirn eine Pause zu gönnen. Nutzen Sie die „Eat the Frog“-Methode: Beginnen Sie den Tag mit der unangenehmsten Aufgabe. Das steigert Ihre Motivation und verhindert, dass Sie den ganzen Tag daran denken müssen.

Fazit

Die Lobert-Methode bietet einen ganzheitlichen Ansatz zur Stressbewältigung und Persönlichkeitsentwicklung. Mit der Anwendung der sechs Prinzipien und verinnerlichen der fünf Wahrheiten können Sie ein ausgeglicheneres und erfüllteres Leben führen. Probieren Sie die Methode aus und erleben Sie positive Veränderungen in Ihrem Leben.

Autor

Melissa Veronika Lobert ist eine erfolgreiche Autorin und Beraterin für persönliche Entwicklung. Sie hat umfangreiche Erfahrung in der systemischen Beratung und bietet Workshops und Seminare an. Ihre Lobert-Methode unterstützt Menschen dabei, ihre Ziele zu erreichen und ein erfülltes Leben zu führen. Zudem ist sie bekannt für ihre praxisnahen und inspirierenden Bücher.

