Kleine Kräuterpads mit großer Wirkung

Das Start-Up Löwenkind nimmt an der Jubiläumsstaffel von „Die Höhle der Löwen“ teil. „Ich bin sehr stolz und glücklich, dass wir in die engere Auswahl gekommen sind, um unser einzigartiges Geschäftsmodell vorstellen zu dürfen“, sagt Löwenkind-Gründerin Simone Hilble. Ob Löwenkind den richtigen Löwen findet, sehen Sie am 4. Oktober 2021 um 20.15 Uhr bei VOX.



Löwenkind hat sich seit seiner Gründung 2018 schon erfolgreich am Markt der Baby- und Kinderprodukte etabliert.

Mit einem enormen jährlichen Kundenzuwachs und einer sehr hohen Wiederkäuferrate von über 30% sprechen die Zahlen für die moderne und junge Marke. Die Löwenpads aus natürlichen Kräutermischungen sind in verschiedenen Sorten verfügbar: Gute-Nacht-Pads, Rotznäschen-Pads, Wonnebäuchlein-Pads oder Harmonie-Pads. Die Namen der Kräuterpads lassen schon erahnen, bei welchen Kinderkrankheiten sie zum Einsatz kommen. Als Einschlafhilfe, gegen hartnäckigen Schnupfen, gegen Blähungen und Magen-Darm-Beschwerden oder auch beim Zahnen und der Förderung eines starken Immunsystems können Eltern die Kraft der Natur für ihre Kinder nutzen. Die Kräuterpads werden ganz einfach in die integrierte Tasche der Löwenkind-Träger gelegt und entfalten ihre Wirkung über die Atemwege. Dabei sind die Bodys und Halstücher nicht nur optische Hingucker, sondern überzeugen auch mit ihrer Qualität aus 100% Bio-Baumwolle.

Positives Kundenfeedback als Erfolgsmagnet

„Meine Tochter ist der Grund, wieso es Löwenkind heute gibt”, erzählt Simone Hilble. „Denn die besten Start-Ups entstehen aus eigenen Erfahrungen.” Machen wir uns stark für unsere Kinder ist ihr Leitsatz. Dass dies auch den Eltern sehr am Herzen liegt, aber auch der allgemeine Nachhaltigkeitstrend, das gesteigerte Gesundheitsbewusstsein und Interesse an natürlichen Produkten für Kinder, spielt der Marke Löwenkind in die Karten. Dies zeigt sich täglich auch an den sehr positiven Kundenfeedbacks. Begeisterte Mama-Influencer berichten regelmäßig über die Löwenkind-Produkte und werdende Mütter und frischgebackene Eltern bekommen dadurch ihren ersten Kontakt mit den Löwenpads. Besonders beliebt sind auch die Geschenksets zur Geburt.

Auch wenn die Kernzielgruppe Babys und Kleinkinder sind, wird das Produktsortiment sukzessive erweitert und erfüllt auch die Kundenwünsche von Erwachsenen. So können Maxi Halstücher bestellt werden, die die Kraft der natürlichen Kräuter auch für Mamas, Papas, Omas und Opas einfach zugänglich machen. Löwenkind will sein Rudel vergrößern, um noch mehr Kinder und Erwachsene natürlich zu unterstützen.

Quelle VIONA BRANDT COMMUNICATIONS