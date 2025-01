Lufthansa-Einstieg bei italienischer ITA perfekt

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Die bislang staatliche italienische Fluggesellschaft ITA Airways ist seit Freitag neues Mitglied der Lufthansa Group. Das italienische Wirtschaftsministerium und die Lufthansa schlossen am Freitag die Transaktion ab, wie die Airline am Nachmittag mitteilte. Damit ist die Lufthansa Group mit 41 Prozent an der ITA beteiligt, die übrigen 59 Prozent hält weiterhin der italienische Staat – „vorerst“, wie es hieß.

Denn Optionen für den Erwerb der verbleibenden Anteile an ITA Airways sind zwischen der Lufthansa Group und der italienischen Regierung vereinbart und können schon ab diesem Jahr ausgeübt werden. Bereits im Mai 2023 hatten beide Parteien den Erwerb einer Minderheitsbeteiligung durch die Deutsche Lufthansa AG an ITA Airways vereinbart. Die Europäische Kommission hatte zuletzt durch Genehmigung der wettbewerblichen Zugeständnisse am 29. November 2024 den Vollzug des Anteilserwerbs freigegeben. Weitere Wettbewerbsbehörden außerhalb der EU haben die Beteiligung inzwischen ebenfalls genehmigt. Der erste Beteiligungsschritt wurde durch eine Kapitalerhöhung in Höhe von 325 Millionen Euro am Freitag vollzogen.

Italien werde damit für die Lufthansa Group zu einem weiteren „Heimatmarkt“, wie die Airline weiter mitteilte. Schon jetzt sei das Land nach den USA der zweitwichtigste internationale Markt für das Unternehmen außerhalb der bestehenden Heimatmärkte Deutschland, Österreich, Schweiz und Belgien. Der Flughafen Rom-Fiumicino soll künftig das sechste und geographisch südlichste Drehkreuz der Lufthansa Group sein. Mailand-Linate wird als Metropolflughafen soll mit dem zweitgrößten Einzugsgebiet der EU eine herausragende Rolle im Konzern spielen.



Foto: Lufthansa (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts