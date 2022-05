Luke Trayfoot, ehemaliger EMEA Marketplace Strategy Director bei PayPal, leitet die britische Niederlassung und ist Mitglied des Executive Committee, um die Expansion von MANGOPAY nach Übersee zu leiten und das Wachstum voranzutreiben.

MANGOPAY, europäischer Marktführer für die Zahlungslösungen von Marktplätzen und Plattformen, hat die Ernennung von Luke Trayfoot zum Chief Revenue Officer bekannt gegeben. In dieser neu geschaffenen Position übernimmt Luke Trayfoot eine wichtige Führungsrolle, um MANGOPAY bei der Beschleunigung der internationalen Expansion zu unterstützen und die Umsatzströme für diese nächste Wachstumsphase zu verbessern.

Die Ernennung von Luke Trayfoot, der an den CEO Romain Mazeries berichten wird, ist ein weiterer Schritt für MANGOPAY auf dem Weg zu einer der wichtigsten globalen Zahlungslösungen für die Plattformökonomie.

Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in der Zahlungsverkehrs- und Marktplatzbranche verfügt Luke Trayfoot über eine starke Erfolgsbilanz bei der Skalierung von Technologie- und Zahlungsunternehmen, aber auch über ein tiefes Verständnis für die Herausforderungen der wichtigsten Marktplätze. Mit seinen Kenntnissen über digitale Marktplätze, grenzüberschreitenden Handel und Zahlungsumgebungen wird sich Luke auf die Entwicklung neuer Märkte konzentrieren, den Kunden von MANGOPAY die Möglichkeit geben, ihr Geschäft global auszuweiten, und Wachstums- und Gewinnziele erreichen. Diese Ernennung folgt auf ein Jahr mit außergewöhnlichem Wachstum für das Unternehmen und das Investment von Advent International.

Zuvor war Luke EMEA Sales Director bei Hyperwallet, wo er zum Aufbau eines globalen Payout-Unternehmens beitrug. Er war bei Hyperwallet, als PayPal das Fintech-Unternehmen übernahm, um die PayPal-Zahlungsfunktionen speziell für Marktplätze und Plattformen zu verbessern. Nach seinem Wechsel zu PayPal leitete er die EMEA-Marktplatzstrategie des Unternehmens. Bevor er zu Hyperwallet kam, war Luke vier Jahre bei World First tätig, wo er zahlreiche Führungspositionen innehatte, darunter Head of Partnership Sales EMEA und Partnerships Sales Manager.

Zu seiner Ernennung zum Chief Revenue Officer sagt Luke Trayfoot:

„Ich freue mich sehr, bei MANGOPAY einzusteigen und mein umfangreiches Wissen und meine Erfahrung bei einem so spannenden Pionier für digitale Zahlungslösungen einzubringen. Marktplätze sind nach wie vor der Paradigmenwechsel im digitalen Handel, der die ganze Welt verbindet. Tatsächlich stiegen die Umsätze auf Marktplätzen im letzten Jahr um 25 Prozent im Vergleich zum weltweiten E-Commerce-Umsatz, der nur um 12 Prozent wuchs. Im Gegensatz zu anderen Marktplatz-Zahlungslösungen ist die Zahlungsumgebung von MANGOPAY auf die spezifischen Bedürfnisse globaler Marktplätze zugeschnitten. Mit dem bestehenden Team und der Position von Advent innerhalb der Branche bin ich sicher, dass wir auf dem besten Weg sind, die führende Zahlungslösung in dieser Kategorie zu werden.“

„Ich freue mich, Luke in unserem Team begrüßen zu dürfen. Sein motivierender Führungsstil und sein Fachwissen in Sachen Go-to-Market-Strategie und -Umsetzung werden uns bei der Fortsetzung unserer britischen und globalen Expansionspläne eine große Hilfe sein“, sagte Romain Mazeries, Chief Executive Officer von MANGOPAY. „Luke kommt zu einem sehr spannenden Zeitpunkt zu uns – frisch nach dem Investment von Advent. Er wird uns dabei helfen, in eine weitere aufregende Hyperwachstumsphase einzutreten“.

Quelle MANGOPAY