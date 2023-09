MACHacademy 2023 erfolgreich gestartet

Unternehmerisches Denken und Innovationen stehen im Fokus

Osnabrück, 05.09.2023. Mit einem inspirierenden Kick-off Event startet die MACHacademy 2023, ein Projekt der Aloys & Brigitte Coppenrath Stiftung. Bereits im zweiten Jahr in Folge bringt diese Initiative Menschen zusammen, die ein vertieftes Interesse am Thema Unternehmertum haben. In diesem Jahr mussten sich die Teilnehmenden im voraus für einen Schwerpunkt entscheiden: Entrepreneurship oder Intrapreneurship, also: Interesse an der eigenen Unternehmensgründung – oder das Erlernen unternehmerischer Ansätze als Angestellte:r. Mit dem Slogan „Unternehmertum im Wandel der Zeit“ versammelten sich im SmartCityHouse rund 50 Teilnehmer:innen und Gäste, um den Start des neuen Durchgangs dieser regional einmaligen Initiative zu feiern.

Die MACHacademy hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen für die Welt des Unternehmertums zu begeistern und entsprechend zu befähigen. Nach einem erfolgreichen ersten Durchgang im vergangenen Jahr, wurde das aktuelle Programm erweitert, um sowohl Unternehmensgründer und Gründerinnen als auch Intrapreneure anzusprechen. Der Intrapreneurship-Track fokussiert sich auf Arbeitnehmende, die innerhalb ihrer Unternehmen eigene Ideen entwickeln und Innovationen vorantreiben möchten oder vielleicht sogar die Nachfolge in einem mittelständischen Unternehmen anstreben.

Sämtliche Teilnehmende erwartet ein breites Spektrum an Inhalten, darunter Themen wie Ideenfindung, Team-Building, Geschäftsmodell-Entwicklung und etliches mehr.

Nina Müller, Projektleiterin der MACHacademy, äußert sich begeistert zum Start des Programms: „Die MACHacademy ist eine Plattform, die Menschen befähigt, ihre unternehmerischen Talente zu verwirklichen. Wir sind stolz darauf, dass so viele verschiedene Partner und Partnerinnen aus Unternehmen, Startups und Bildungseinrichtungen der Region Osnabrück die MACHacademy und deren Teilnehmende mit ihrer Expertise unterstützen.“ Und Niklas Schwichtenberg, ebenfalls Projekteiter, ergänzt: „Dies zeigt einmal mehr die für Niedersachsen einmalige regionale Zusammenarbeit in diesem Ökosystem.“

Ein Höhepunkt der Kick-off Veranstaltung war die lebhafte Diskussion zum Thema „Was bedeutet es eigentlich, Unternehmer:in zu sein?“ Mit Moderator Felix Osterheider, Vorstand der Aloys & Brigitte Coppenrath Stiftung, diskutierten Anke Rippert, Vorständin der Stiftung in guter Gesellschaft aus Hamburg, Stefan Holtgreife, Geschäftsführender Gesellschafter der Solarlux GmbH aus Melle und Nils Fischer, Schulleiter des Osnabrücker Gymnasiums in der Wüste. Leidenschaftlich bebilderten die Diskutanten ihre Sicht auf die unterschiedlichen Perspektiven des Themas.

Was es bedeutet, Unternehmer:in zu sein

Stefan Holtgreife betonte in seinem Beitrag: „Unternehmer zu sein bedeutet, sich ständig den Veränderungen und Herausforderungen der Zeit anzupassen. Innovation und Intrapreneurship sind – ob wir wollen oder nicht – Schlüsselkomponenten, um in einer sich wandelnden Welt erfolgreich zu bleiben.“

Nils Fischer ergänzte: „Das Bildungssystem spielt eine entscheidende Rolle bei der Förderung von unternehmerischem Denken. Lehrkräfte sollten die Freiheit haben, abseits vom Lehrplan relevante Themen zu integrieren, um Schülerinnen wie Schülern die Möglichkeiten des Unternehmertums näherzubringen.“

Der noch unterentwickelte Gründungswille der Frauen war Anke Rippert ein Anliegen: “Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf kann als Unternehmerin sehr gut gelingen – aber Frau muss entsprechend informiert sein, um sich dann auch zu trauen.“

Die Diskussion spannte einen Bogen über weitere Themen, wie den Einfluss des demographischen Wandels, den Wertewandel der Generation Z sowie den strukturellen Wandel der Arbeitswelt. Die Diskussion bot im Nachgang mehr als ausreichend Stoff für die Gespräche der Kickoff- Gäste.

Die MACHacademy 2023 bietet ein spannendes und lehrreiches Programm voller Unternehmergeist und Innovation. Knapp drei Monate können die Teilnehmenden nun an ihren Ideen feilen und einfach MACHEN. Die Ergebnisse werden am 30. November 2023 auf der Bühne des INNOVATORIUM im Coppenrath Innovation Centre präsentiert.

