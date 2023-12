Magalie&ME gewinnt German Design Award 2024.

Die Natural Skincare von Magalie&ME hat den German Design Award 2024 in der Kategorie „Excellent Communications Design Brand Identity“ gewonnen.

Dr. Jasmin Kreutzer, Female Founder und Inhaberin von Magalie&ME, freut sich sehr über diese Auszeichung, die ihr Unternehmen ehrt und ihre Vision von natürlicher Schönheit aus der Kraft der Natur durch Kreativität, Respekt und Passion für Mensch und Umwelt stärkt: „Mit dem Award zeigt Magalie&ME, wie innovativ, nachhaltig und wirkungsvoll das Konzept der Marke ist.

Alle Produkte werden in voll recyclebarem Violettglas verpackt, welches für die Haltbarkeit der Inhaltsstoffe sorgt und sie vor UV-Strahlen schützt. Das ist vor allem bei Naturkosmetik Produkten sehr wichtig, da sie keine synthetischen Konservierungsstoffe enthalten. Gleichzeitig wirkt die violette Farbe der Glasflacons enregetisierend auf die Inhaltsstoffe“ so Dr. Kreutzer. Das Design wurde in Zusammenarbeit mit der Firma Zeitraum in Saarbrücken entwickelt.

Magalie&ME. Natural Skincare designed with love.

Das sagt der German Design Award über Magalie&ME

„Magalie&ME ist ein aufstrebendes Start-up, das eine starke Vision verfolgt: einen kraftvollen Impuls einer puren Naturkosmetik für moderne Frauen zu schaffen. Die Herausforderung bestand darin, ein passendes Branding für die vielfältigen Naturkosmetikprodukte zu entwickeln, das die Zielgruppe anspricht und diese einzigartige Philosophie widerspiegelt. Dabei standen eine zeitgemäße und moderne Gestaltung sowie die Schaffung einer starken Markenidentität im Fokus“ .

Das sagt die Jury des German Design Award zu ihrer Entscheidung

„Die Kombination aus dem bunten grafischen Element, viel Weißraum und einer modernen Bildästhetik, die Mensch und Natur in den Fokus stellt, spiegelt den Anspruch an natürliche Schönheit und zeitgemäß gelebte Individualität auf hohem gestalterischen Niveau wider.

Der German Design Award setzt international Maßstäbe für innovative Designentwicklungen und Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Markt. Herausragendes Design heißt heute mehr denn je Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit zu geben, die Gesellschaft und die Auswirkung von Produkten und Services auf dieselbe in den Mittelpunkt zu stellen – durch multiperspektivische Ansätze, nachhaltige wie zirkuläre Designprozesse oder ressourcen- und umweltschonende Produktion.

Der German Design Award hat es sich zum Ziel gesetzt, die vielfältigen Transformationsaufgaben unserer Zeit durch Design zu fördern, denn herausragende Beispiele geben Orientierung für andere. Eine hochkarätige internationale Jury zeichnet diese wegweisenden Designleistungen aus – und der German Design Award macht die Gestaltungstrends in einem glanzvollen Rahmen branchenübergreifend sichtbar.

Die Produkte sind Online unter magalieandme.com erhältlich. Sie kosten ab 34,51 € (z.B. Toner NO.1)

Bildquelle ©Magalie&ME

Quelle Sonja Berger Public Relations