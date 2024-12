Magdeburger Polizei veröffentlicht Fahrstrecke von Attentäter

Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) – Sechs Tage nach dem Anschlag von Magdeburg hat die Polizei den genauen Anschlagweg des Attentäters veröffentlicht, der auf dem dortigen Weihnachtsmarkt fünf Menschen totgefahren und 200 verletzt hat. Es seien noch immer falsche Darstellungen zum Weg, den der Beschuldigte am Freitagabend auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt genommen hat, im Umlauf, teilten die Ermittler mit.

Demnach fuhr das Tatfahrzeug am 20. Dezember die Ernst-Reuter-Allee aus Richtung Strombrücke kommend in Richtung Hauptbahnhof. Auf Höhe der Lichtzeichenanlage an der Kreuzung Ernst-Reuter-Allee/Breiter Weg bog der Beschuldigte mit dem Tatfahrzeug um 19:02 Uhr unmittelbar hinter der Fußgängerampel rechts in den Bereich des Gehwegs ein. Dabei fuhr der Beschuldigte mit seinem Tatfahrzeug zwischen einer Fußgängerampel und einer Betonblocksperre hindurch. Der Beschuldigte fuhr auf dem Gehweg – also zwischen dem MVB-Kiosk und dem ehemaligen McDonalds – in Richtung des Alten Marktes.

Anschließend fuhr er nach der gegenwärtigen Auswertung ca. 110 Meter über den Gehweg des Breiten Wegs (zwischen Häuserwand und Weihnachtsmarktständen) bis zur Einmündung des Fußgängerbereichs Alter Markt. „Der Beschuldigte bog also nicht in den Breiten Weg ein und fuhr dort auch nicht über die Straßenbahnschienen in Richtung Fußgängerbereich Alter Markt“, so die Polizei.

Vom Gehweg des Breiten Wegs bog der Beschuldigte nach rechts auf den Alten Markt ab. Dort fuhr er über den Weihnachtsmarkt in Richtung Rathaus. Zwischen den Ständen des Weihnachtsmarktes sind Gassen für Besucher des Weihnachtsmarktes eingerichtet, dieser Bereich ist einer der Hauptbereiche für die Besucherströme des Weihnachtsmarktes. Der Beschuldigte befuhr die rechte Gasse zwischen den Weihnachtsmarktständen auf dem Alten Markt. Die Fahrtstrecke betrug ca. 250 Meter im Bereich des Alten Markts, so die Polizei.

In weiterer Folge bog der Beschuldigte vom Alten Markt rechts in den Gehweg ab und fuhr über den Gehweg zwischen Häuserwand und Weihnachtsmarktständen ca. 85 Meter in Richtung Ernst-Reuter-Allee. Auch hier fuhr er also nicht über die Hartstraße und die dort befindlichen Straßenbahnschienen, sondern über den Gehweg, betonen die Beamten. Der Beschuldigte bog anschließend rechts in Fahrtrichtung Hauptbahnhof in die Ernst-Reuter-Allee ein. An der Kreuzung Ernst-Reuter-Allee/Breiter Weg musste er aufgrund der roten Ampel verkehrsbedingt halten, das Tatfahrzeug befand sich zu diesem Zeitpunkt auf der Linksabbiegerspur als zweiter haltender Pkw an der roten Ampel.

Um 19:03 Uhr wurde der Beschuldigte durch einen Polizeibeamten der Landesbereitschaftspolizei aus dem Fahrzeug gesprochen und aufgefordert, sich auf den Boden zu legen. Dieser Aufforderung kam er nach. Kurz danach trafen weitere Kräfte der Landesbereitschaftspolizei ein. Der Beschuldigte wurde um 19:05 Uhr durch die vor Ort befindlichen Einsatzkräfte der Polizei festgenommen, teilten die Beamten mit.



Foto: Anschlag auf Magdeburger Weihnachtsmarkt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts