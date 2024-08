Mainz 05 Profis trainieren im Das Hohe Salve Sportresort

Die Profis des 1. FSV Mainz 05 verbringen ihr Sommertrainingslager im Das Hohe Salve Sportresort. Vom 31. Juli bis 07. August 2024 trainieren die „05ER“ in Hopfgarten. Sie bereiten sich auf die Bundesliga-Saison 2024/25 vor und absolvieren die ersten Testspiele nach der Sommerpause.

Das Hohe Salve Sportresort gehört zu den familiengeführten Pletzer Resorts, die sich aufgrund ihrer einzigartigen Move & Relax Philosophie in der Sport-Community einen großen Namen gemacht haben. Diese wurde gemeinsam mit dem österreichischen Skisprung-Olympiasieger Toni Innauer und dem Institut für Sportwissenschaften der Universität Innsbruck entwickelt.

Im Move Bereich trainieren Sportler an modernen, funktionellen Fitnessgeräten. Große Kompetenz beweisen die professionellen Sportwissenschaftler und Coaches in den Pletzer Resorts. Sie stehen den Sportlern während ihrer Trainingsaufenthalte beratend und unterstützend zur Seite – zum Beispiel beim Leistungscheck in Form einer Bioelektrischen Impedanzanalyse oder bei der Spiroergometrie.

Da im Spitzensport nicht zuletzt die richtige Regeneration für den Trainingserfolg ausschlaggebend ist, spezialisiert sich der Relax Bereich in den Pletzer Resorts auf hochwertige und maßgeschneiderte Massagen, Behandlungen und Entspannungsangebote. Die ausgewogene Energy Küche unterstützt das Training mit einer abgestimmten Ernährung aus regionalen Lebensmitteln.

In unmittelbarer Nähe des Das Hohe Salve Sportresort befinden sich zwei Fußballplätze. Vom hoteleigenen 25 m Sportbecken bis hin zu unzähligen Lauf- und Bikestrecken bietet Das Hohe Salve Sportresort dem FSV Mainz 05 auch außerhalb des Fußballplatzes vielfältige Trainingsmöglichkeiten.

Das Hohe Salve Sportresort

Bild Sommerliche Außenansicht Quelle: Daniel Waschnig (Das Hohe Salve Sportresort)

Quelle mk Salzburg