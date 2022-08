Manuela Sailer gilt als Role Model und engagiert sich für die Sichtbarkeit von Frauen in der Risikoberatung.

Ihr Credo: Seid mutiger, trefft Entscheidungen – und sucht euch Verbündete. Im Interview mit herCAREER gibt sie einen wichtigen Rat für Frauen im Männer-dominierten Business: „Du arbeitest hart und machst vieles gut?

Dann sei stolz darauf und rede darüber!“ Auch im Kleinen sei es deswegen vor allem für Frauen wichtig, immer wieder weiterzuerzählen, was sie leisten. „Mal den Chef oder die Chefin in CC nehmen, in Team-Meetings immer wieder sagen, was man so macht“, sagt Manuela Sailer. Mit ihrem Engagement in der DeloitteKampagne „Women in Risk“ möchte sie anderen Frauen Mut machen, ihren eigenen Weg zu gehen, Frauen als Vorbild inspirieren.

Ein Grund, warum Frauen oft zurückhaltender sind, meint Manuela Sailer, ist es, dass sie aus ihrer Erfahrung grundsätzlich weniger selbstbewusst sind als Männer. Dabei hängt an diesem Selbstbewusstsein so viel: „Wenn wir selbstbewusst sind und uns einfach hinstellen und sagen: ‚Ich rocke das‘!, dann rocken wir das auch.“ Wichtig dabei sei es aber auch, sagt die Senior Managerin, dass Führungskräfte anderen etwas zutrauen.

Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lässt sie Dinge ausprobieren – auch wenn sie manchmal vorher meint, dass es vielleicht nicht so funktioniert, wie sie es angehen. „Wenn es klappt, wachsen sie daran – und wenn nicht, wachsen sie auch. Und sie sehen, dass sie trotzdem aufgefangen werden, wenn sie was falsch machen. Erfolg hast du ja nur, wenn dir jemand die Möglichkeit gibt, etwas auszuprobieren. Dann wächst das Selbstbewusstsein automatisch.“

