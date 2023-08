MARCLEY sichert sich sechsstellige Pre-Seed-Rundef

Marcley, ein Greentech-Startup aus Hannover gibt heute den erfolgreichen Abschluss seiner Pre-Seed Finanzierungsrunde in höherer sechsstelliger Höhe bekannt. Das Team will den Boom von Solaranlagen auch für Mehrfamilienhäuser möglich machen will.

Marcley ermöglicht mit seinem neuen Service den Wohnungseigentümern von Mehrfamilienhäusern eine Solarlösung auf dem eigenen Dach, ohne dass hierfür Investitionen oder Aufwand anfallen. Die Bewohner profitieren durch grünen Strom, der sogar günstiger als der regionale Grundversorger ist.

„Diese Finanzierung wird es uns ermöglichen, unsere Entwicklung zu beschleunigen und die Dächer von Mehrfamilienhäusern schneller mit Solaranlagen zu versorgen, sodass die Mehrfamilienhäuser ihre jährlichen Stromkosten um mehrere Tausend Euro senken können”, sagt Friedrich Grimm, Co-Founder von Marcley.

Marcley hat sich zum Ziel gesetzt, grüne Energie für alle verfügbar zu machen. Dazu gehören auch Mieter und Wohnungseigentümer-Gemeinschaften, die nur begrenzte oder gar keine Möglichkeiten zur Partizipation auf dem Markt haben. Mit dieser Finanzierungsrunde ist das Unternehmen gut aufgestellt, um seine Vision zu verwirklichen und weiter zu wachsen.

„Wir verstehen die spezifischen Herausforderungen von Mehrfamilienhäusern und setzen unser Fachwissen ein, um nachhaltige Energielösungen zu schaffen. Mit unserer Unterstützung können Mehrfamilienhäuser einen bedeutenden Beitrag zur Energiewende leisten und gleichzeitig von den wirtschaftlichen Vorteilen der Solarenergie profitieren“, ergänzt Florian Schulte, der Co-Founder von MARCLEY.

Die Finanzierungsrunde wird von Risikokapitalgebern wie den durch den erfahrenen Frühphaseninvestor EnjoyVenture gemanagten Hannover Beteiligungsfonds (HBF) und Climate Founders angeführt und umfasst auch Beteiligungen von Privatinvestoren aus der Branche, unter anderem Robin Kroll (Imogent), Michael Suer (Renewa), Carsten Gropp (Four Management).

„Mit Marcley ergänzen wir unser Portfolio um ein weiteres spannendes Greentech-Startup. Investments in möglichst viele innovative Technologien sind essenzieller Teil einer erfolgreichen Energiewende“, erläutert Reinhard Hinrichs, Geschäftsführer der Hannover Beteiligungsfonds GmbH die Entscheidung.

Quelle Bild und Text Marcley GmbH