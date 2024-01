Marion Krimmer startet in die Selbstständigkeit: Die Kommunikations-Expertin gründet KRIMMER CONSULTING – Rückkehr vom Agentur-Management in die persönliche Kundenberatung

Neugründung zum Jahresbeginn: Nach über 25 Jahren bei einem der umsatzstärksten Kommunikations-Spezialisten in der DACH-Region startet Marion Krimmer neu durch. Mit ihrer Agentur KRIMMER CONSULTING bündelt sie mittelständische Unternehmen, Organisationen und Verbände.

„Es war Zeit für eine Veränderung und ich habe mich entschlossen, vom Management wieder in die persönliche Kundenberatung zurückzukehren“, so die Kommunikations-Expertin. „Ich habe große Lust darauf, mir vor allem mit mittelständischen Kunden aus dem B2B- und B2C-Segment in den Bereichen Journalismus, Marketing sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einen neuen Wirkungskreis zu erschließen. Darauf werde ich den Schwerpunkt meiner Agenturtätigkeit legen.“ Marion Krimmer war zuletzt mehrere Jahre Geschäftsführerin sowie stellvertretende Vorsitzende der Geschäftsführung bei einer der führenden Kommunikations-Agenturen in der DACH-Region und begleitete unter anderem deren strategische unternehmerische Neuausrichtung. Seit 2018 war sie auch für die Personalverwaltung, das Recruiting sowie die Personalführung und Personalentwicklung tätig.

Mit KRIMMER CONSULTING fokussiert sie sich auf ihre jahrzehntelange Expertise in den Segmenten Journalismus und PR und bündelt sie in maßgeschneiderten Kommunikationskonzepten. „Ich werde mit meinen Kunden im mittelständischen budgetären Bereich gemeinsam Ideen, Strategien und Methoden entwickeln, um zielgerichtet in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden“, betont sie. „Dabei bin ich offen für alle Kunden im B2B- und B2C-Bereich – es gibt keine inhaltlichen und thematischen Grenzen.“ Auch Einzelleistungen wie die Organisation von Events, Pressereisen, Texterstellungen oder der Versand von Pressemitteilungen über eine zielgerichtete Distribution werden von ihr angeboten.

Bildquelle KRIMMER CONSULTING

Quelle KRIMMER CONSULTING