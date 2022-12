MARMIND wird Teil der UNITED Marketing Technologies-Gruppe von DuMont

Weiter konsequent auf Wachstumskurs: UNITED Marketing Technologies by DuMont übernimmt 100 Prozent am Marketing Resource Management-Anbieter MARMIND mit Hauptsitz in Wien. Über den Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.

UNITED vereint innerhalb des Medien- und Technologieunternehmens DuMont eine Gruppe spezialisierter und erfolgreicher Marketing-Technology Unternehmen wie censhare, facelift, quintly – und seit wenigen Wochen auch artegic. Mit seinen Funktionen deckt MARMIND die Anfangs- (Planung und Budgetierung) und die Schlussphase (Results) des Marketingprozesses ab und stellt damit eine wichtige strategische Ergänzung des UNITED Angebots dar. Die Software wurde von Forrester in der Wave für MRM jüngst als „Strong Performer“ ausgezeichnet.

„UNITED wächst kontinuierlich – quantitativ und qualitativ. Dabei ist MARMIND für uns strategisch besonders wichtig“, so Dr. Christoph Bauer, CEO von DuMont und Vorsitzender des Beirats von UNITED. „Zum einen komplettiert MARMIND unser MarTech-Portfolio um das dynamische Wachstumsfeld Marketing Resource Management. Aber, noch entscheidender: MARMIND verbindet die UNITED-Point Solutions miteinander, begünstigt damit zusätzliche Vorteile für unsere Kunden und stärkt so konsequent die Zukunftsfähigkeit unseres MarTech-Angebots insgesamt.“

Als „Best of Breed“-Lösung bietet MARMIND die Funktionen Planung, Budgetierung und Messung der Resultate auf einer zentralen Plattform. Das Angebot richtet sich an alle Unternehmen, die aufgrund der Vielzahl an Tools, Kanälen und Anwendern keine ausreichende Transparenz über die eigene Marketingperformance erzielen können. MARMIND nimmt somit die Rolle einer Meta-Steuerungsplattform ein und ermöglicht eine transparentere und ganzheitliche, globale Steuerung aller Marketingmaßnahmen, -ressourcen und -etats. Unternehmen wie die Deutsche Telekom, Stihl, Mondi, Sharp NEC und Lufthansa setzen seit vielen Jahren auf MARMIND, um Planung, Budgets und Ergebnisse auf einer Plattform zu vereinen und ihre Marketing-Prozesse sicher zu steuern. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 45 Mitarbeitende an den Standorten Wien, Graz und Chicago.

Die Geschäftsführung von MARMIND mit Patrick Moser und Gerhard Kragl wird sich auch weiterhin auf die Weiterentwicklung und internationale Skalierung von MARMIND fokussieren – auch innerhalb der UNITED-Gruppe. Der Gründer des Unternehmens, Peter Ramsenthaler, hatte die Führung von MARMIND bereits 2021 an die beiden Manager übergeben. Er selbst wird in den Beirat von UNITED berufen.

„Für uns ist es eine Auszeichnung, uns künftig als Teil der UNITED-Gruppe weiterzuentwickeln und gemeinsam zu wachsen“, kommentiert Peter Ramsenthaler. „UNITED steht europaweit für erfolgreiche und marktführende Kundenlösungen – mit MARMIND können wir hier einen wichtigen strategischen Beitrag leisten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit im Beirat dieser herausragenden Gruppe.“

„Welche Vorteile für unsere Kunden sich im Verbund mit den anderen UNITED Unternehmen perspektivisch erschließen lassen, zeigen bereits die ersten Erkenntnisse aus der Partnerschaft mit censhare, die wir auf der DAM New York im September dieses Jahres bekannt gegeben haben. Die Kombination der Kernkompetenzen ermöglicht ein vollständiges End-to-End-Lösungsangebot für den Markt“, ergänzt Gerhard Kragl, Managing Director von MARMIND.

Bild MARMIND Gründer Peter Ramsenthaler

Quelle dot.communications