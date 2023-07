Buch-Premiere mit Prominenz

Martin Elias: Der Neue Mensch – Vom Homo Sapiens zum Homo Luminous

Wissensvermittlung für eine bessere Zukunft. Zu seinem Book Release Event begrüßte Autor Martin Elias zahlreiche Prominente aus Fernsehen und Wirtschaft. Einem faktenreichen Talk mit Moderatorin Joey Grit Winkler zur Vorstellung des Buches ‚Der Neue Mensch – Vom Homo Sapiens zum Homo Luminous‘ folgten im Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten Hamburg beispielsweise Persönlichkeiten wie Polizei-Präsident Ralf Martin Meyer, ntv-Nachrichtenmoderatorin Mara Bergmann, Box-Weltmeisterin Ina Menzer, Sängerin Natalia Yegorova, TUI Cruises-Chefin Wybke Meier, Schauspielerin Katrin Ingendoh, CinemaxX-CEO Frank Thomsen und Studio Hamburg-Chef Michael Lehmann.

Auf der Suche nach den Ursachen, warum das Leben für den Großteil der Menschheit trotz allen Fortschritts aus Überlebenskampf, Unglück und sozialer Ungerechtigkeit besteht und wir alle auf eine selbstverschuldete Umweltkatastrophe zusteuern, geht Martin Elias zurück an die Anfänge allen menschlichen Lebens. In seinem detaillierten geschichtlichen Rückblick wird deutlich, wie alle Epochen mit der heutigen Weltlage zusammenhängen: Hass, Neid, Aggression, überall aufbrechende Konflikte und die Furcht vor künstlichen Intelligenzen. Durch die gleichzeitige Verknüpfung mit Quantenphysik, Relativitätstheorie und Bewusstseinsforschung zeigt der Autor und Philosoph auf, dass jeder einzelne Mensch durch bewusste Entscheidungen im Kleinen in der Lage ist, das globale Ganze zu verändern.

Die Hoffnung des 40-Jährigen Norddeutschen: Der Mensch solle nicht mehr seinen über die Jahrhunderte tief verwurzelten niederen Instinkten folgen. Längst vorhandenes Wissen müsste bewusster alltäglich zur Anwendung kommen. Auf diese Weise wäre eine Zukunft des Friedens, der schöpferischen Vielfalt, der erfüllten Beziehungen und der Freiheit von Angst möglich. Unter den Persönlichkeiten, welche den unterhaltsamen wie informativen Talk zwischen Autor Martin Elias und Moderatorin Joey Grit Winkler folgten, waren u.a. auch: Simone Carrell, Witwe von Showmaster Rudi Carrell, die Schutzsystem-Anbieter Katrin und Mario Piejde, Society Lady Monika Landsky und Unternehmer Frode Mo.

Martin Elias

„Der Neue Mensch – Vom Homo Sapiens zum Homo Luminous“

2023, SANVEMA Publishing, 468 Seiten

Bild Ina Menzer, Martin Elias und Natalia Yegorova Copyright: Heike Ross

