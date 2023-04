In der ersten Folge der neuen Staffel der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ begeistern Mary-Ann und Dennis Kwong, Betreiber des legendären Dim sum Hauses in Hamburg, gleich drei Investoren mit der Idee, ihre authentisch chinesischen Traditionsgerichte online für zu Hause anzubieten.

Die drei „Löwen“ erhalten für 300.000 Euro zusammen 30% der Anteile am Startup MARY KWONG. Der Deal wurde sofort nach der Aufzeichnung der Sendung erfolgreich abgeschlossen. Mit dem frischen Kapital stärkt das Gründer-Paar den direkten Online-Vertrieb des B2C-Unternehmens. Zudem wollen die Gastronomen die Produkte von MARY KWONG mittelfristig auch im Einzelhandel etablieren. „Mary-Ann und Dennis haben eine starke Marke mit einer authentischen Geschichte aufgebaut“, sagt Löwe Nils Glagau. „Ich freue mich, dass wir die beiden jetzt auf ihrem Weg unterstützen und begleiten können.“

Nach Onlineshop auch Handelsplatzierungen

Eine Original-Pekingente authentisch zuzubereiten kann schon mehrere Tage in Anspruch nehmen. Viele Chinarestaurants servieren sie nur nach Vorbestellung. Mary-Ann und Dennis Kwong machen das Traditionsgericht für jeden zu Hause erlebbar – auch ohne Kochkenntnisse. Die Fertigstellung des von erfahrenen Pekingenten-Köchen vorbereiteten Mahlzeit gelingt in der eigenen Küche garantiert in nur 30 Minuten.

Die regional aufgezogenen Enten werden nach original Rezept in einem aufwändigen Verfahren nach einem geheimen Familienrezept im Dim sum Haus vorgegart. Per Overnight-Express-Versand wird sie nach der Online-Bestellung in einer gekühlten Kochbox gemeinsam mit allen Zutaten wie Sauce, Gurke, Lauch, Pfannkuchen sowie Dämpfkorb und leicht verständlicher Anleitung direkt in die heimische Küche des Kunden geliefert.

„Die Idee zur Pekingente für zu Hause entstand im Corona-Lockdown“, sagt Dennis Kwong, der mit seiner Frau das Dim sum Haus bereits in dritter Generation betreibt. „Wie Tausende andere Gastronomen standen wir wegen der monatelangen Schließung unseres Restaurants vor existenziellen Herausforderungen.“ Weil viele Stammgäste fragten, ob ihr Lieblingslokal sie nicht beliefern könnte, ließ das Paar seine Köche kurzerhand die ersten Pekingenten braten. Eigenständig brachten sie die Bestellungen bis an die Haustür ihrer Gäste. „Weil wir uns vor Bestellungen schnell kaum noch retten konnten, entwickelten wir im zweiten Schritt die Kochbox mit allem, was unsere Kunden für die finale Zubereitung brauchten.“

Unter der Marke MARY KWONG wird nicht nur die Pekingente für zu Hause vertrieben, sondern auch die berühmten chinesischen Teigtaschen Dim sum sowie eine Gewürz- und Saucenserie. Alle Produkte werden nach traditionellen Rezepten des Dim sum Hauses produziert.

Das überzeugte die Investoren

Der Foodbox-Delivery-Markt ist während der Pandemie stark gewachsen. MARY KWONG war einer der First-Mover: Die Idee zur Pekingenten-Kochbox hatten Dennis und Mary-Ann Kwong mit Unterstützung von Partnern aus ihrem Netzwerk bereits kurz nach Beginn des ersten Lockdowns zur Produktionsreife entwickelt. Sie legten sofort los.

Die drei Investoren sehen großartige Wachstumsperspektiven für das Startup aus Hamburg. „Löwe“ Tilmann Schulz: „Der Kunde bekommt eine Pekingente im Rundum-Sorglos-Paket nach Hause geschickt, was einfach fantastisch ist. Ich muss sagen, dass ich von der Idee sofort überzeugt war.“ Mary-Ann Kwong, Namensgeberin des Online-Shops freut sich über die prominente Unterstützung: „Wir haben eine erfolgreiche Basis geschaffen. Jetzt freuen wir uns darauf unsere Produktpalette zu erweitern und unsere besonderen Gerichte noch mehr Menschen zugänglich zu machen.“

Dagmar Wöhrl ergänzt: „Als großer Fan der asiatischen Küche bin ich begeistert, wie einfach ich in den Genuss der chinesischen Geschmacksvielfalt kommen kann. Mary und Dennis haben mich als Gründerpaar sofort überzeugt, denn wir brauchen mehr Unternehmer wie sie, die auch in Krisenzeiten Chancenpotenzial erkennen und vor allem nutzen!“

Hintergrundinfo:

Schon seit 1964 betreibt die Familie Kwong das Dim Sum Haus. Nicht nur bei Hamburgern ist das Dim Sum Haus eine Institution. Asiaten und Fans fernöstlicher Kulinarik aus der ganzen Welt besuchen es. Darunter Polit-Prominenz und Promi-Köche. Tim Mälzer, Tim Raue, Duc Ngo, Steffen Henssler, Johann Lafer und der Hamburger Drei-Sterne-Koch Kevin Fehling sind Stammgäste und schwärmen von der Einzigartigkeit ihrer Gerichte.

Seit Mary-Ann und Dennis Kwong das Lokal in dritter Generation führen, versuchen sie ihre traditionellen Gerichte einer breiteren Öffentlichkeit näherzubringen. Dank TV-Formaten wie “Mein Lokal, Dein Lokal”, ”Abenteuer Leben”, „Nordstory“, ”Kitchen Impossible”, “Henssler und Mälzer liefern ab” ist das Dim sum Haus zum wahrscheinlich bekanntesten China-Restaurant Deutschlands geworden.

Bild: Mary-Ann und Dennis Kwong präsentieren die Pekingenten-Kochbox „Mary Kwong“. Sie erhoffen sich ein Investment von 300.000 Euro für 10 Prozent der Anteile an ihrem Unternehmen. Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

Quelle: Rock B(r)and