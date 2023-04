Mauritius zu paradiesischen Preisen

Das luxuriöse Fünf-Sterne-Resort Heritage Le Telfair auf Mauritius offeriert seinen Gästen ein einmaliges Arrangement.

Wer bis zum 30. April 2023 seinen herrlichen Urlaub im Le Telfair Golf und Wellness Resort bucht, sichert sich einen Rabatt ab 43 Prozent für seinen Aufenthalt bis zum 22. Dezember 2023. Dieses atemberaubende Resort offeriert jedem Gast einen spektakulären Urlaub, in dem es an nichts fehlt. Von Kinderclubs über kulinarische Highlights bis hin zu einer unbeschreiblichen Wellnesserfahrung ist im Le Telfair alles zu finden.

Gäste, die diesen speziellen Buchungsvorteil nutzen, genießen neben den einmaligen Vergünstigungen viele weitere Annehmlichkeiten. Zwei Kinder bis zu zwölf Jahren übernachten ohne Aufpreis im Zimmer der Eltern. Suiten in acht verschiedenen Varianten lassen keine Wünsche offen. Die Beachfrontsuiten führen direkt auf den malerischen Strand, während sich die Garden View Suiten an eine gepflegte Grünanlage anschließen. Von jedem Gästezimmer genießt man einen spektakulären Blick auf den Indischen Ozean.

Auf dem preisgekrönten Le Château Golf Course spielen Golfliebhaber zwischen majestätischen Bergen und einem idyllischen Ausblick auf das Meer an 45 Löchern. Für Gäste des spezifischen Arrangements entfällt das Greenfee. Neben dem bekannten Le Château Golf Platz liegt das 1300 Hektar große Naturreservat im Bel Ombre mit seiner einzigartigen Tierwelt und außergewöhnlichen Flora. Hier lockt die beeindruckende Natur in tausend Grüntönen zu spannenden Abenteuern.

Wer lieber entspannt, ist im Seven Colours Spa genau richtig. In der authentischen mauritischen Wellness Oase lassen sich Gäste mit natürlichen Produkten verwöhnen. Auf 2000 Quadratmetern wartet purer Wellness-Luxus mit einem Hydrotherapiebecken, einem Whirlpool und Duschen im Freien.

Auch für die jungen Reisenden wird gesorgt. Der Timomo Kinderclub organisiert ein umfangreiches Programm an Freizeitaktivitäten, darunter kulinarische Workshops, Picknicks und sportliche Betätigungen. Im Babyclub werden auch die Kleinsten von speziell ausgebildetem Personal betreut.

Die fünf ausgezeichneten Restaurants versorgen die Gäste täglich mit unzähligen kulinarischen Highlights. Im Le Palmier genießt man frisches Seafood direkt am Strand. Das Gin´ja offeriert panasiatische Küche und im Hauptrestaurant Annabella´s werden herzhafte Köstlichkeiten serviert.

Wer anlässlich der Flitterwochen oder eines Hochzeitsjubiläums länger als fünf Nächte in diesem afrikanischen Paradies verbringt, bekommt vom Resort exklusiv Geschenke überreicht.

Bildcredits: Rogers Hospitality/Heritage Le Telfair auf Mauritius

Quelle WeberBenAmmar PR