Monaco, 03.02.2023. Maximilian Günther und Racemates starten ab sofort gemeinsam mit einer offiziellen Partnerschaft auf der digitalen Plattform durch. Dank des vielversprechenden Konzepts profitieren Fans direkt von der sportlichen Leistung des aktuellen Formel-E-Piloten aus Oberstdorf. Der globale Motorsport-Manager Racemates bietet physische Sammelkarten von Rennfahrern an, die als „NFTs“ auf der Blockchain gesichert sind.

Racemates und der 25-Jährige Allgäuer senden mit der Zusammenarbeit ein klares Signal für die digitale Zukunft des Motorsports. Durch die „trading cards“ teilt Günther seine Ergebnisse sowie Erfolge direkt mit seinen Fans und schafft eine einzigartige Verbindung mit ihnen. Die exklusive Sammelkarte ist in drei verschiedenen Raritätsstufen erhältlich (35 Bronze, 25 Silber und 10 Gold). Schon ab Mai können die virtuellen Karten in der Racemates Racing League eingesetzt werden. Nutzer haben bereits jetzt die Möglichkeit, die exklusive Karte von Günther unter www.racemates.de zu erwerben.

Maximilian Günther: „Durch meine Renneinsätze in der Formel E bin ich in einem äußerst innovativen Umfeld tätig. Zukunftsweisende Technologien, zur der auch NFTs zählen, sind ein großer Schritt in der digitalen Entwicklung. Ich bin sehr stolz, fortan ein Teil von Racemates zu sein. Es freut mich, dass meine Fans nun noch näher an meine Leistungen und mein Racing herangeführt werden. Auf diese Art und Weise schaffen wir eine Möglichkeit, den Motorsport nochmal in einer neuen Stufe zu erleben.“

Michael Sälzer, Co-Founder/CEO von Racemates: „Es freut uns sehr, Maximilian als Teil unserer Community willkommen zu heißen. Seine Leidenschaft und Begeisterung für den Motorsport sowie seine professionelle Arbeitsweise und sein eloquentes Auftreten machen ihn zu einem perfekten Repräsentanten für unsere Marke. Wir sind fest davon überzeugt, dass „NFTs“ in Zukunft im Motorsport eine große Rolle spielen und schaffen damit für Fans eine einzigartige Plattform.

Das Thema Nachhaltigkeit ist selbstverständlich ein großes Anliegen von uns. Entsprechend kommt die Polygon Blockchain als Layer 2 Blockchain für unsere NFTs zum Einsatz. Polygon ist eine Ethereum Sidechain, die wegen ihres geringen Energieverbrauchs durch Proof-of-Stake Validierung gegenüber Proof-of-Work als „grüne“ Blockchain bekannt ist.“

Günther geht in dieser Saison für Maserati MSG Racing in der ABB FIA Formel E Weltmeisterschaft auf Erfolgsjagd. Der Wahl-Monegasse fährt bereits seit fünf Jahren in der vollelektrischen Rennserie und sitzt 2023 am Lenkrad des Gen3-Fahrzeugs mit einer Leistung von 350 Kilowatt (rund 480 PS). Der endgültige Durchbruch gelang ihm im Januar 2020: In Chile trug sich Günther mit gerade einmal 22 Jahren am Steuer von BMW i Andretti Motorsport als jüngster Formel-E-Rennsieger in die Geschichtsbücher ein. Der nächste Renneinsatz von Maximilian Günther findet vom 10. bis 11. Februar beim Hyderabad E-Prix in Indien statt.

Quelle: 9pm media GmbH & Co. KG

Fotos:Copyright Maserati MSG Racing