Meagen Eisenberg, ehemalige CMO von MongoDB und TripActions, und Andrew Casey, zuvor CFO von WalkMe, wechseln zu Lacework

Lacework®, das Unternehmen für datengesteuerte Cloud-Security, hat Meagen Eisenberg zum Chief Marketing Officer (CMO) ernannt. Meagen Eisenberg ist eine erfahrene Marketing-Führungskraft im Technologiebereich mit 20 Jahren Erfahrung in der High-Tech-Branche. Sie ist spezialisiert auf Demand Generation, Marketing-Operations und -Automatisierung sowie Field Marketing-Strategie und -Ausführung. Branchenveteran Andrew Casey übernimmt die Funktion des Chief Financial Officer (CFO).

Andrew Casey verfügt über mehr als 25 Jahre Branchenerfahrung und war zuletzt CFO der No-Code-Plattform für digitale Adoption, WalkMe, die er bis zum Börsengang führte. Beide kommen in einer Zeit zu Lacework, in der das Unternehmen als führende Cloud-native Plattform zum Schutz von Anwendungen (CNAPP) schnell wächst.

Neue CMO, Meagen Eisenberg

Meagen Eisenberg ist Absolventin der Yale School of Management. Sie saß im Vorstand von Unternehmen wie StackRox (von Red Hat übernommen) und G2 und war als Beraterin für Unternehmen wie Redpanda Data, Loom, SumoLogic und Styra tätig. Ihre innovative, agile und logikbasierte Denkweise hat seit 2011 zu 18 erfolgreichen Exits beigetragen, darunter drei Börsengänge sowie 15 Fusionen und Übernahmen. Mit ihrer kombinierten Erfahrung als IT-Ingenieurin, ihrer Agilität als Marketingspezialistin und ihren Fähigkeiten als Unternehmensberaterin bringt sie einen einzigartigen Erfahrungsschatz in die Führungsriege von Lacework ein.

„Als Marketing Executive, Business-Leader und Beraterin habe ich immer nach Chancen mit starken, kundenorientierten Produkten gesucht, die beliebt sind, und Teams, die sie umsetzen können“, so Eisenberg. „Lacework erfüllt diese Kriterien und noch mehr: Es hebt sich mit einem wirklich bahnbrechenden Produkt und der Überzeugung, Kunden zu schützen, von der Masse ab, indem es die Art und Weise, wie die Branche Sicherheit in der Cloud angeht, verändert. Ich freue mich darauf, diesem Team leidenschaftlicher Problemlöser beizutreten, während wir eine der schwierigsten Herausforderungen im Unternehmen angehen: die Sicherung der Cloud.“

„Meagen hat ein tiefes Verständnis für die kundenorientierte Denkweise, die für unseren Erfolg entscheidend ist“, sagte Jay Parikh, CEO von Lacework. „Mit ihrer umfangreichen Erfahrung im Aufbau von erstklassigen Marketing-Organisationen, ihrer Begeisterung für branchenweit bahnbrechende Produkte und ihrer Fähigkeit, ein tiefes Verständnis und eine enge Verbindung zu unseren Kunden und Partnern zu schaffen, wird Meagen ein entscheidender Teil der Führung von Lacework durch unsere nächste Wachstumsphase sein.“

Neuer CFO, Andrew Casey

Andrew Casey unterstützte WalkMe dabei, einen starken Go-to-Market-Fokus auf den Unternehmens- und Großunternehmensmarkt zu legen und einen erfolgreichen Börsengang im Juni 2021 durchzuführen. Casey kennt sich in der Cloud-Technologiebranche bestens aus. Er war als SVP of Finance and Business Operations bei ServiceNow tätig und leitete zuvor das Finanzmanagement bei den renommierten Softwareunternehmen Oracle und Symantec.

Darüber hinaus führte er die Finanzabteilung von Hewlett-Packard’s Americas Enterprise Services Division und verwaltete einen Jahresumsatz von mehr als 9 Milliarden US-Dollar. Casey bringt diese Erfahrung in Lacework ein, wo er sich darauf konzentrieren wird, das Unternehmen zu anhaltendem Wachstum und Rentabilität zu führen.

„Lacework versteht die Sicherheitsbedürfnisse moderner Unternehmen sehr gut und hebt sich mit seinem Ansatz der Cloud-Sicherheit als führende Cloud-native Application Protection Platform (CNAPP) in einem sich schnell verändernden Markt ab“, so Casey. „CFOs spielen eine immer größere Rolle bei der Beeinflussung und Priorisierung von Cybersecurity-Entscheidungen, und ich freue mich darauf, meine Erfahrung zu nutzen, um Lacework nicht nur für einen langfristigen Erfolg aufzubauen, sondern auch dauerhafte Partnerschaften mit unseren Kunden zu schaffen, die für die finanzielle Sicherheit ihrer Unternehmen verantwortlich sind.“

„Andrew bringt ein tiefes finanzielles und operatives Verständnis mit, da er mehrere herausragende Unternehmen durch hohes Wachstum mit aufgebaut hat“, sagte Jay Parikh, CEO von Lacework. „Diese umfassende Erfahrung wird nicht nur entscheidend sein, um Lacework durch unsere nächste Wachstumsphase zu führen, sondern auch beim Aufbau starker Partnerschaften mit unseren Kunden, die Cybersicherheit zunehmend als finanzielle Notwendigkeit auf Vorstandsebene betrachten.

Lacework weist im Jahr 2022 eine hohe Dynamik auf, unter anderem durch die Aufnahme in die Disruptor 50-Liste von CNBC, die Forbes Cloud 100-Liste und den sechsten Platz in der Forbes-Liste „America’s Best Startup Employers 2022“. Das Unternehmen wurde außerdem vor kurzem von Frost & Sullivan im jüngsten Global CNAPP Radar Report des Analystenunternehmens als führend in Sachen Innovation und Wachstum ausgezeichnet.

Quelle hornofplenty – B2B Communications