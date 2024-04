Healthy Aging – Medical Wellness – Natural Beauty

Die Trends und Innovationen im Bereich Wellbeing und Naturkosmetik

Das gesteigerte Gesundheitsbewusstsein und das körperlich-seelische Wohlbefinden wird immer wichtiger. Die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen und innovativen Beauty- und Medical Wellness-Produkten gewinnt an Bedeutung. SPApress stellt Trends und Innovationen auf dem Wellbeing Markt vor:

#1: Longevity – So lässt sich die biologische Uhr zurückdrehen

Träumen wir nicht alle von einem langen, gesunden Leben? Klar. Kein Wunder also, dass das Thema Longevity in aller Munde ist. Doch bei dem Konzept geht es nicht „einfach nur“ darum, 100 zu werden. Das ist – da sind sich Experten einig – nicht mehr als eine Zahl. Was wirklich zählt, ist unser biologisches Alter. Und das lässt sich tatsächlich zurückdrehen. Was nach Science-Fiction klingt, wird Dank AVEA Wirklichkeit.

Das führende Unternehmen im Longevity-Bereich ist mehr als ein Anbieter für Nahrungsergänzungsmittel.

Mit seinen wissenschaftlich fundierten Supplements und Gesundheitslösungen versteht sich AVEA als Partner auf dem Weg zu einem längeren, gesünderen, vitaleren Leben. Mit der Kombination der neuesten Erkenntnisse aus der Forschung und natürlichen Wirkstoffen für Gesundheit und Vitalität stehen die Longevity-Vorreiter für einen ganzheitlichen Ansatz zur Neudefinition des Alterns.

Longevity – perfekter Start mit dem Longevity Bundle von AVEA

Der perfekte Start in die neue Routine für ein langes Leben ist das Longevity Bundle von AVEA. Das wirkungsvolle Trio vereint die Essenz von Longevity. Die ausgeklügelte Synergie aus dem Booster, dem NAD+-Vorstufe und dem Collagen Activator bekämpft Alterszeichen auf Zellebene und fördert das NAD+- und Kollagen-Level.

Die perfekte Verjüngungskombination für alle, die toll aussehen und sich auch so fühlen möchten

#2 Kältetherapie: Mit Kälte Fett verbrennen?

CryoShapewear lässt Fettzellen natürlich schmelzen

Immer mehr Promis und Hollywood-Stars rücken ihren ungeliebten Fettpölsterchen mit Kälte zu Leibe. Die Kryolipolyse ist dabei die bisher gängigste Methode, bei der die Fettzellen beim Arzt oder im Studio zu Tode gefroren werden. Durch die zugeführte Kälte soll so der Umfang an den behandelten Körperstellen reduziert werden.

Grundlage der Kältetherapie sind zwei verschiedene Arten von Fettzellen, die sich in unserem Körper befinden. Die ungeliebten Pölsterchen sind auf weißes Fett zurückzuführen, das als Speicher- und Isolierfett dient. Braunes Fett hingegen wird vom Körper zur Wärmeregulierung verwendet. Genau diese Funktion macht sich die Kältetherapie zu Nutze: Durch die gezielte Kühlung der braunen Fettzellen werden diese aktiviert und schmelzen dabei weißes Depotfett, um die Körpertemperatur aufrechtzuerhalten.

SlimCOOL CryoShapewear – die sichere, einfache und schonende Alternative

Als sanfte und sichere Alternative erweist sich die CryoShapewear SlimCOOL, die ebenfalls mit Kälte gezielt Fett verbrennt. Im Gegensatz zur Kryolipolyse wird das braune Fett hierbei durch eine moderate Kühlung von nur 18-20° aktiviert. Dadurch wird die Fettverbrennung auf schonende und natürliche Weise ohne Risiken in Gang gesetzt. Nebenwirkungen wie Blutergüsse, Schmerzen oder die gefürchtete Paradoxe Hyperplasie treten nicht auf.

Die regelmäßige Anwendung von SlimCOOL zeigt auch einen deutlich schnelleren Effekt: Schon nach 4 Wochen ist eine Umfangreduktion von bis zu 5,5 cm zu erkennen. Zudem wirkt sich die CryoShapewear positiv auf das Gewicht und den BMI aus. Auch gesundheitlich positive Veränderungen wie die Verbesserung des Zucker- und Fettstoffwechsels sowie des Mikrobioms konnten wissenschaftlich dokumentiert werden. (2)

Zusätzlich zu den gesundheitlichen Aspekten hat die CryoShapewear noch einen weiteren Vorteil gegenüber der Kryolipolyse: Sie lässt sich kostengünstig und einfach zuhause selbst anwenden. Es sind keine teuren Sitzungen in spezifischen Praxen oder Studios notwendig. SlimCOOL lässt sich einfach in den Alltag integrieren, ob am Schreibtisch, beim Kochen oder einfach beim Relaxen auf dem Sofa. Damit ist SlimCOOL eine risikofreie, sanfte und einfache Möglichkeit, um mit der Anwendung von Kältetherapie einige ungeliebte Pfunde loszuwerden.

(1) 1 Altmann J et al. Aesthet Surg J Open Forum 2022; 4:ojac008. doi: 10.1093/asjof/ojac008

(2) Luze H, Hecker A, Nischwitz SP, Schellnegger M, Kohlhauser M, Draschl A, Müllegger C, Kamolz LP, Kotzbeck P. Non-invasive cooling wear as an effective means of reducing subcutaneous adipose tissue mass: an in-vivo study. J Int Med Res. 2022 July

#3: Beauty-Tech

DR. M. PHYTOPLASMA COSMETIC – Innovationstreiber in der Kosmetik

Die Dr. M. Beauty and Health Care aus Stuttgart/Mallorca präsentiert seit 2020 eine Innovation, die aufhorchen lässt. Im Trend der Zeit bietet die Dr. M. unter ihrer Marke Dr. M. Phytoplasma Cosmetic ein System an, mit dem die Personalisierung einer Creme auf die Spitze getrieben wird. Die wirksamsten, hochdosierten und wertvollsten Anti-Aging-Inhaltsstoffe werden individuell, den Anforderungen der Haut entsprechend, eingebettet. 2023 bringt die Doctor-Brand eine weitere Innovation auf den deutschen Beautymarkt:

Die vegane Alternative zum angesagten Vampirlifting: EGF-Frischzellencreme

Eine Eigenblut-Creme und auch das Vampir-Lifting – das ist nicht unbedingt jedermanns Sache. Deswegen bietet die Beauty Tech-Brand Dr. M mit der EGF-Frischzellencreme eine wirkungsvolle, vegane Alternative, die einem die teilweise schmerzhaften Eingriffe des Vampir-Lifting ersparen. “Denn der spezielle Signalstoff EGF aus dem Blut, kann auch von Pflanzen produziert und aus ihnen gewonnen werden”, erklärt Bernd Kuhs. Kein Blut muss entnommen und aufbereitet werden. Deswegen kann diese Therapie auch in Kosmetikstudios und kosmetischen Praxen durchgeführt werden, die keine Zulassung für eine Blutentnahme haben. “Das pflanzliche EGF kann direkt aus der Ampulle entnommen und beispielsweise durch Microneedling in die Haut appliziert, oder zu einer EGF-Frischzellencreme von Dr. M. verarbeitet werden”, so der Experte. Die Herstellung erfolgt dann auf dieselbe Art und Weise, wie die Eigenblut-Creme – durch Schütteln und starken Druck. Eine Lagerung von zwei bis drei Monaten ist möglich.

Diese vegane Alternative zeigt in klinischen Studien ähnlich positive Effekte wie sein Vorbild aus dem Blut:

– Hyaluron-Zuwachs: 41% (nach 48 Std.)

– Kollagen-Zuwachs: 123% (nach 7 Tagen)

– Elastin-Zuwachs: 45% (nach 7 Tagen)

– Falten-Reduktion: 51% (nach 28 Tagen)

– Elastizitäts-Zuwachs: 93% (nach 28 Tagen) 65% (nach 14 Tagen)

Das EGF-Frischpflanzencreme-Set ist im Webshop von Dr. M. Phytoplasma Cosmetic erhältlich. Sie enthält 2% EGF und ist damit eine der wirksamsten EGF-Produkte auf dem Markt. Die oben aufgeführte Studie wurde mit 1,5%igen Cremes durchgeführt. Die Frischzellen-Creme ist für jeden Hauttyp geeignet und reguliert gleichzeitig die natürlichen Hautfunktionen. Das Creme-Set mit 40ml Plasmafluid (flüssige Membranstruktur-Milch), 5ml EGF pflanzlichem Serum (Konzentrat), 5ml rein pflanzlichem Aktivator (formt Milch in eine Creme um) und einem leeren Airless Dispenser (50ml) kostet 228,- Euro. Anwendung: Die EGF-Frischzellencreme auf das Gesicht, Augenpartie und Hals auftragen. Die Creme ist sehr ergiebig und reicht bei täglicher Anwendung 1-2 Monate. Das rein pflanzliche EGF Serum ist auch einzeln für 38,40 Euro 3ml im Onlineshop von Dr. M. erhältlich.

#4: Biomedizinische Forschung trifft traditionelle Heilpflanzenkunde

Body Mind Check: Innovative und zielgerichtete Nahrungsergänzung

Das österreichische Medical Wellness Startup BodyMindCheck hat eine innovative und zielgerichtete Nahrungsergänzung entwickelt. Die neuen Rezepturen kombinieren moderne biomedizinische Forschung und traditionelle Heilpflanzenkunde. „Deshalb unterscheiden sich unsere neuen Nahrungsergänzungsmittel auch von konventionellen Produkten“, erklärt Biochemiker und Molekularbiologe Dr. Stefan Sladeček, Gründer und Geschäftsführer von BodyMindCheck.

Pflanzenextrakte, Naturstoffe, Vitamine und Mineralstoffe innovativ kombiniert

Die innovativen Kombinationen von Pflanzenextrakten, Naturstoffen, Vitaminen und Mineralstoffen wurden von Experten aus Wien entwickelt und werden nachhaltig in Österreich abgefüllt. „Die Rezepturen von BodyMindCheck sind auf individuelle Gesundheitsziele abgestimmt. Für jedes dieser Gesundheitsziele werden neben bewährten Vitaminen & Mineralstoffen vor allem auch traditionell bewährte Pflanzenextrakte genutzt“, sagt Sladeček. So wird das Wissen um die positiven Effekte traditioneller Heilpflanzen mit neuesten Erkenntnissen der molekularen Ernährungslehre kombiniert. Die innovative Nahrungsergänzung von BodyMindCheck kann online über den Shop bestellt werden.

Titelbild BodyMindCheck

Quelle SPApress