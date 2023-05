MEDWING erleichtert Jobsuche im Gesundheitswesen durch Gamification mit neuem Persönlichkeitstest

MEDWING ist die führende Jobplattform und Karriereberatung für Gesundheitsfachkräfte in Deutschland

Gesundheitsfachkräfte, die auf Jobsuche sind, stehen vor einer großen Auswahl an Möglichkeiten und fühlen sich davon oft überwältigt. Allein die Frage, ob sie fest angestellt in einer Einrichtung oder als Angestellte einer Leasingfirma in vielen verschiedenen Einrichtungen arbeiten sollen, stellt eine Herausforderung dar. Häufig sind die Jobsuchenden unsicher über die Vor- und Nachteile der beiden Arbeitsmodelle.

Für mehr Klarheit soll jetzt der neue Persönlichkeitstest von MEDWING sorgen. MEDWING ist die führende Jobplattform und Karriereberatung für Gesundheitsfachkräfte in Deutschland. Mit dem Test nutzt das Unternehmen einen spielerischen Ansatz, um die Fachkräfte bei der Entscheidung zwischen der Anstellung im Leasing oder der Arbeit in einer festen Einrichtung zu unterstützen.

„Unser Ziel bei MEDWING ist es, Fachkräften die bestmöglichen Karrieremöglichkeiten im Gesundheitswesen zu bieten. Durch unseren Persönlichkeitstest helfen wir ihnen zu entdecken, welche Art von Job am besten zu ihnen passt. Wenn sie es wünschen, unterstützen wir sie anschließend sofort mit genau den Stellenangeboten, die ihren Bedürfnissen entsprechen“, so Johannes Roggendorf, Gründer und CEO von MEDWING.

Der Test nutzt sowohl Persönlichkeitsmerkmale als auch individuelle Interessen, um den passenden Karrieretyp zu ermitteln. Die Auswertung liefert ein Persönlichkeitsprofil sowie ein empfohlenes Arbeitsmodell, entweder als Leasingkraft oder in einer Festanstellung.

So ergibt der Test zum Beispiel, ob die Jobsuchenden “Allrounder:innen” oder “Entdecker:innen” sind. In diesem Fall lautet die Empfehlung Leasing, da es die Sicherheit einer Festanstellung mit der Flexibilität, viele Fachbereiche zu entdecken und sich neu auszuprobieren, kombiniert.

Erhalten sie beispielsweise das Ergebnis „Expertin“, wird eine Festanstellung empfohlen, in der sie sich auf einen Fachbereich spezialisieren und ihr Wissen weitergeben können.

Mit dem Test möchte MEDWING auch Missverständnisse in Bezug auf Leasing aufklären. Die Fachkräfte können auf spielerische Art und Weise herausfinden, welche Arbeitsform nicht nur ihrer Qualifikation, sondern auch ihrer Persönlichkeit entspricht.

Der Test basiert auf den umfassenden Erkenntnissen über die größten Bedürfnisse und Herausforderungen für Gesundheitsfachkräfte, die das MEDWING-Team durch seine langjährige Erfahrung in der Jobvermittlung gewinnen konnte.

Momentan befindet sich der Test in der Pilotphase. Anhand des Feedbacks der Kandidat:innen wird MEDWING weiter darauf aufbauen, um seinen Service weiter zu verbessern.

Quelle Kruger Media