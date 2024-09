Mehrere Tausend bei kostenlosem Konzert von Peter Fox im "Görli"

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Ein kurzfristig angesetztes kostenloses Konzert von Peter Fox im Berliner „Görlitzer Park“ hat am Samstagabend mehrere Tausend Menschen angelockt und im Kiez für einen Menschenauflauf gesorgt. Erst am Vortag war bekannt geworden, dass Fox unter anderem zusammen mit 44Grad und Kane auftreten will.

Auch die Rappering Wa22ermann aus Kreuzberg stand im Vorprogramm auf der Bühne und hatte dabei demonstrativ einen „Free Palestine“-Schal um. Bereits über eine Stunde bevor Peter Fox anfing, zu singen, musste das Gelände wegen Überfüllung gesperrt werden.

Peter Fox hatte erst vor wenigen Wochen ein ebenfalls kostenloses Konzert im berühmt berüchtigten Columbiabad im Berliner Bezirk Neukölln gegeben. „Wir wollten etwas an einem Ort machen, der zuletzt sehr viel negative Presse hatte“, hatte er damals gesagt, ähnlich äußerte er sich auch wieder am Samstagabend im „Görli“.

Sowohl das Columbiabad als auch der Görlitzer Park sind immer wieder negativ in den Schlagzeilen. Aktuell tobt ein Streit um einen Zaun, der den Park nachts komplett abriegeln soll. Der „Görli“ gilt unter anderem als Drogen-Hotspot, nachts kommt es auch immer wieder zu gewaltsamen Übergriffen.



Foto: Peter Fox am 21.09.2024, via dts Nachrichtenagentur

