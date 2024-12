Melnyk erwartet von Trump Beendigung des Ukraine-Krieges

Brasilia (dts Nachrichtenagentur) – Nur wenige Wochen vor der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Trump blickt der künftige Vertreter der Ukraine bei den Vereinten Nationen, Andrij Melnyk, optimistisch auf dessen Einflussmöglichkeiten. Trump habe gesagt, dass er den Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden will, sagte Melnyk der RTL/ntv-Redaktion.

„Das nehmen wir natürlich wörtlich“, so Melnyk. Er hoffe, dass „die Amerikaner, auch der neue Staatschef in Washington verstehen, wie schrecklich dieser Krieg ist, dass das wirklich etwas ist, was man nicht mehr tolerieren kann. Und dann auch Wege findet, wie man auf Putin Einfluss nehmen kann, um ihn zum Frieden zu zwingen.“

Er hoffe, dass der neue US Präsident Donald Trump so schnell wie möglich auch Kiew besuchen könne, um mit eigenen Augen zu schauen, was das bedeutete „so ein Krieg mitten in Europa im 21. Jahrhundert. Wie stark vor allem die Zivilbevölkerung leidet. Und wenn es uns gelingt, auch diesen Schritt zu machen, wenn der neue Präsident wirklich am eigenen Leib spürt, wenn er dann vielleicht im Bunker übernachten müsste wegen des Luftalarms, der fast jede Nacht jetzt erklingt, das wird schon dazu beitragen, dass auch Donald Trump dann versteht.“



Foto: Donald Trump (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

