Mercedes-Benz mit WILLIAM FAN in der STURMHAUBE auf Sylt

Mercedes-Benz mit Fashion Pop-up von WILLIAM FAN in der STURMHAUBE am Roten Kliff auf Sylt

Mercedes-Benz richtet sein Engagement auf der beliebten Urlaubsinsel Sylt neu aus. Unter dem Titel „STURMHAUBE x Mercedes-Benz” kooperieren Mercedes-Benz und die STURMHAUBE am Roten Kliff noch enger. Neben der dauerhaften Präsenz vollelektrischer Fahrzeuge als exklusivem Service für die Hotelgäste bietet „STURMHAUBE x Mercedes-Benz” auch öffentlich zugängliche Events, die einen Mehrwert für die ganze Insel schaffen sollen. Die erste Aktion im Rahmen dieser Kooperation fand nun zum Saisonstart statt, mit dem Highlight eines eigens eingerichteten Pop-up Stores des Berliner Labels WILLIAM FAN. Darüber hinaus konnten sich die Gäste der STURMHAUBE für vollelektrische Modelle von Mercedes-Benz begeistern und Probefahrten vereinbaren. Live-Musik von DJ und Saxophonist Timothy Nealon auf der Terrasse und Kinderunterhaltung rundeten das Programm für die ganze Familie ab.

„Unsere Partnerschaft mit der STURMHAUBE bedeutet für uns eine Homebase auf Sylt, die Nachhaltigkeit, Luxus, Zeitgeist und das Außergewöhnliche repräsentiert. Unser gemeinsames Ziel ist es, unseren Gästen sowie allen Sylterinnen und Syltern durch Kooperationen einen Mehrwert zu bieten, der das Leben auf der Insel bereichert. Daher freue ich mich sehr, dass unser erstes Projekt mit dem Pop-up Store des Designers William Fan so großen Anklang gefunden hat.“

Jörg Heinermann, Leiter des Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland (MBD)

„Die größte Künstlerin ist immer noch die Natur. Der wahre Luxus der STURMHAUBE ist ihre Lage inmitten des Naturschutzgebietes in Kampen mit einmaligem Panoramablick über Heide- und Dünenlandschaft, Quermarkenfeuer und Nordsee. Wir freuen uns, mit Mercedes-Benz einen Partner gewonnen zu haben, dessen Formensprache ebenso unverkennbar für elementare Schönheit steht.“

Felix Knochenhauer, Geschäftsführer STURMHAUBE SYLT am Roten Kliff

Im WILLIAM FAN Pop-up Store haben Kundinnen und Kunden noch bis zum 9. Mai 2024 (jeweils 10 Uhr bis 19 Uhr) die Möglichkeit, die aktuelle unisex-Kollektion CEREMONY sowie Klassiker von WILLIAM FAN anzuprobieren und zu erwerben. Darüber hinaus wird exklusiv auch eine Selektion der kommenden OFF DUTY Saison angeboten, die erst ab Juli regulär in den Verkauf geht. Designer William Fan ist persönlich vor Ort und steht mit individueller Stilberatung allen Interessierten zur Seite.

Das Restaurant STURMHAUBE am Roten Kliff ist der ideale Ausgangspunkt, um die Insel zu erkunden sowie ein reizvolles Ausflugsziel.

Es liegt inmitten des Naturschutzgebietes in Kampen und wurde im Herbst 2022 von den Brüdern Felix und Daniel Knochenhauer nach langer Umbauphase neu eröffnet. Seitdem empfangen das hochklassige Restaurant, der Außenbereich mit großer Terrasse und Kinderspielplatz, die hauseigene Brauerei im Keller, ein Kiosk mit Beachfood to Go und sechs Gästezimmer alle Genuss- und Erholungssuchenden. Eine nachhaltige Gestaltung mit natürlichen Materialien sorgt dafür, dass sich der Komplex harmonisch in die Heide- und Dünenlandschaft einfügt. Bodenständiger Luxus, gelebte Nahbarkeit und der lokale Bezug werden auch in der Partnerschaft „STURMHAUBE x Mercedes-Benz“ sichtbar, im Rahmen derer das Restaurant exklusiv vollelektrische Modelle der Marke Mercedes-Benz als besonderen Service für Hotelgäste stellt.

Mit WILLIAM FAN verbindet Mercedes-Benz mittlerweile eine lange Geschichte. Bereits 2015, als der in Deutschland geborene Designer mit asiatischen Wurzeln sein eigenes Label aus der Taufe hob, zeigte Fan seine Kollektion im Rahmen des Mercedes-Benz Fashion Talents Programms. 2023 folgte eine Kooperation bei den Mercedes-Benz Fashion Moments während der Berlin Fashion Week. WILLIAM FAN kombiniert europäische Elemente mit chinesischen Einflüssen und erzeugt eine harmonische Einheit zwischen beiden Kulturen. Mit Werten wie Individualität, Exklusivität und Zeitlosigkeit fügt sich das Label nahtlos in die Partnerschaft mit „STURMHAUBE x Mercedes-Benz“ ein.

Bild: STURMHAUBE x Mercedes-Benz, Jörg Heinermann, Leiter MBD, William Fan und Felix Knochenhauer (v.l.) | Copyright Finn Anjes

Quelle Mercedes Benz AG