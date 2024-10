Das Mia Alpina . Zillertal Family Retreat ist der perfekte Ort für Familien, die sich nach einer entspannten und unvergesslichen Auszeit sehnen. Hier wird der Advent zum Bilderbuch-Erlebnis: Das liebevolle Angebot und die spannenden Neuerungen ab Dezember schaffen den idealen Rahmen für stressfreie Advent- und Weihnachtstage mit der ganzen Familie.

Im Mia Alpina kommen Eltern und Kinder gleichermaßen auf ihre Kosten. Während die Kinder in der 4.000 m² großen Family-Erlebniswelt von engagierten Animateuren betreut werden – an sieben Tagen die Woche für insgesamt 84 Stunden – können die Eltern im zweistöckigen Familien-Spa oder im exklusiven Penthouse SPA auf der fünften Etage ihre wohlverdiente Auszeit genießen. Mit zahlreichen Auszeichnungen, darunter der Traveller’s Choice Award „Best of the Best“, ist das Mia Alpina der perfekte Rückzugsort für einen unvergesslichen Familienurlaub.

Neuerungen vom Keller bis zum Dach

Pünktlich zur Wintersaison erwartet Familien eine Reihe von Neuerungen, die das Mia Alpina noch attraktiver machen. Die neue „Area 500“ bringt Spaß und Bewegung in den Urlaubstag: Eine Softplayanlage, ein Ninja Warrior-Parcours, eine große Boulderwand, interaktive Bewegungsspiele und ein Baby-Spielbereich sorgen für Action und Abenteuer für jedes Alter.

Eltern können sich auf neue Highlights im Penthouse SPA freuen, darunter der Yoga Panorama Bereich, das „Zirben Retreat“ für entspannende Beauty- und Massageanwendungen sowie das großzügige Mia Gym – ein 110 m² großes Fitnessstudio. Die neuen Zirben Family Suiten bieten ein warmes, luxuriöses Wohngefühl mit dem beruhigenden Duft von Zirbenholz, der für einen erholsamen Schlaf sorgt. Außerdem eröffnet der Mia Alpina Shop, und die neue doppelstöckige Tiefgarage sorgt für mehr Komfort. Im Frühling folgt dann die Erweiterung von Woody’s In- und Outdoorpool sowie die Erneuerung des Fahrrad- und Ski-Verleihs.

Winterspaß für die ganze Familie

Am 13.12.2024 nimmt die Spieljochbahn den Betrieb auf. Skitickets können bequem an der Rezeption erworben werden, und der hauseigene Shuttle bringt die Familie in nur einer Minute zur Gondelbahn. Für die Kleinsten liegt die Übungswiese direkt neben dem Hotel, und Aktivitäten wie Rodeln, Winterwandern und Langlaufen bieten vielfältige Möglichkeiten, die winterliche Natur zu genießen. Im Alpini Kids Club wird während des Advents gebastelt, was das Zeug hält – so entstehen weihnachtliche Erinnerungen, die bleiben.

Wohlige Wärme nach einem kalten Tag im Schnee

Nach einem aufregenden Tag im Schnee zieht es die Kinder in den warmen Kinder-Spa Bereich Woody’s, wo Pool und Family-Textilsauna für wohlige Wärme sorgen. Eltern gönnen sich im Penthouse SPA eine Auszeit, schwimmen im Infinity-Skypool auf der Dachterrasse oder powern sich im neuen Mia Gym aus. Entspannung pur bietet der Yoga Panorama Bereich, die Saunen oder eine verwöhnende Behandlung im Zirben Retreat. Abends trifft sich die ganze Familie im Restaurant Mia, um bei einem leckeren Essen den Tag ausklingen zu lassen. Und bevor die Kleinen ins Bett fallen, geht es ab in die neuen Zirben Family Suiten, wo der beruhigende Duft des Zirbenholzes für einen tiefen und erholsamen Schlaf sorgt. www.mia-alpina.at

Adventszauber 7=6 – Soft Opening Special (13.–22.12.24)

7 Nächte ab 1410 Euro p. P.

Traum Familien Winter (13.–22.12.24)

7 Nächte ab 1575 Euro p. P.

5=4 Vorteilstage (15.–21.12.24)

5 Nächte ab 936 Euro p. P.

Weihnachtszauber für die ganze Familie im Mia Alpina Zillertal

Bild Pärchen schwimmt im beheizten SkyPool im WinterQuelle: Jan Hanser mood photography (Mia Alpina . Zillertal Family Retreat)

Quelle mk Salzburg