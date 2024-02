Michael Grabner startet in „2 Minuten 2 Millionen“ mit Erstinvestition nach Staffelübergabe von Hans Peter Haselsteiner

In einem außergewöhnlichen Moment der diesjährigen Staffel von „2 Minuten 2 Millionen“ hat Medienunternehmer Michael Grabner gleich zum Einstand seiner Rolle als Business Angel der PULS 4-Show eine markante Investition getätigt. Diese Entwicklung folgt unmittelbar nach der überraschenden Staffelübergabe durch den langjährigen Investor Hans Peter Haselsteiner, einem der bekanntesten Gesichter der Sendung.

Grabner, der mit einem reichen Hintergrund im Medienmanagement und als erfahrener Business Angel antritt, zeigte sein Engagement für innovative Startups, indem er in Everleaf (früher bekannt als OASYS) investierte. Das von Christophe Vermeersch gegründete Unternehmen hat einen wegweisenden vertikalen Indoor-Garten (Everleaf Garden) entwickelt, der es Menschen in städtischen Umgebungen ermöglicht, das ganze Jahr über auf begrenztem Raum Gemüse und Kräuter anzubauen. Durch diese innovative Lösung strebt Everleaf danach, gesündere und nachhaltigere Lebensmittel für jeden zugänglich zu machen. (Mehr über Everleaf unter myeverleaf.com)

Die Investition in Everleaf spiegelt Grabners Überzeugung wider, dass innovative und nachhaltige Lösungen für städtische Lebensräume zunehmend wichtig werden. Seine Beteiligung wird nicht nur dem Unternehmen helfen, sein Wachstum und seine Präsenz auf dem Markt zu steigern, sondern auch dazu beitragen, das Bewusstsein für nachhaltige Lebensstile zu fördern. Dieser Schritt ist ein deutliches Zeichen dafür, dass Grabner nicht nur Kapital, sondern auch strategische Unterstützung und Branchenkenntnisse in seine Investments einbringt, was für Startups wie Everleaf von großem Wert ist.

